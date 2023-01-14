Митрополит Эпифаний проведет еще одно богослужение в Успенском соборе лавры: детали

В четверг, 19 января, митрополит Православной церкви Украины Эпифаний совершит в Успенском соборе Киево-Печерской лавры богослужение по случаю Крещения Господня.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Заря.

"Сообщаем, что торжественную божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, предстоятель ВЦУ Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской лавры", — говорится в сообщении.

Он отметил, что ПЦУ получила разрешение от Министерства культуры и информационной политики, а с Национальным заповедником "Киево-Печерская Лавра" подписано соответствующее соглашение.

"Начало богослужения в 9:00 утра. Просим с пониманием отнестись к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением", — призвали в ВЦУ.

Эпифаний впервые провел богослужение на Рождество в Киево-Печерской Лавре

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний провел рождественское богослужение 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, возвращенном под контроль государства после завершения срока аренды УПЦ МП.

На православное Рождество 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января впервые зазвучала колядка на украинском языке.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что государство безвозмездно не будет передавать религиозным организациям имущество в длительную аренду.

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