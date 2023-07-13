Митрополит Павел договорился: экс-настоятелю Киево-Печерской Лавры объявлено новое подозрение из-за его интервью

Священнослужитель Московского патриархата в беседе с журналистами отрицал существование Украины как суверенного государства.

Бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры митрополиту УПЦ МП Павлу (Петру Лебедю) Служба безопасности Украины объявила о новом подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Об этом сообщили в четверг, 13 июля, в пресс-службе СБУ.

В сообщении говорится, что за день до оглашения ему первого подозрения от СБУ митрополит Павел в интервью одному из отечественных СМИ отрицал существование Украины как суверенного государства. Также он назвал российскую вооруженную агрессию против Украины "гражданским конфликтом", который продолжается с 2014 года.

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"Инициированная СБУ судебная лингвистическая экспертиза подтвердила эти факты преступных действий клирика", — сообщили в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о новом подозрении по ч. 2 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений совершено должностным лицом повторно) и ч. 3 ст.436-2 УКУ (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины за совершенное должностным лицом повторно).

Санкции статей предусматривают до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

“Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступлений”, — сообщили в пресс-службе СБУ.

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