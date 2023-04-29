Митрополит Павел уверял монахов, что война закончится через 3 дня – иерарх ПЦУ

Павел якобы призывал монахов УПЦ МП не убегать из Лавры, потому что все "за три-четыре закончится".

Скандальный наместник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополит Павел в начале полномасштабного вторжения был уверен в победе России и заявлениям монахам, что война закончится "за три-четыре дня".

Об этом сообщил митрополит Белоцерковский ПЦУ Евстратий Заря в интервью "Radio NV".

"Я знаю от свидетелей, я знаю от проверенных источников, что, например, тот самый митрополит Павел Лебедь, который сейчас в своем шикарном имении сидит под домашним арестом, в день большого путинского нападения 24 февраля прошлого года к братии Лавры сказал, что никто некуда не расходитесь, все оставайтесь на месте, через три-четыре дня это закончится. Это были его слова", – говорит Евстратий.

По его словам, подобные сроки представители Московского патриархата в Украине получали от своих российских кураторов.

"Так их информировали их кураторы, так их информировали те люди, которые были звеном связным между украинским политикумом и российскими властями вроде Медведчука", — подытожил Зоря.

Напомним, что Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде двух месяцев домашнего ареста с ношением электронного браслета.

На суде Павел озвучил ряд жалоб. В частности, он уверял, что ему нечем заряжать свой электронный браслет.

Перед этим СБУ выложила в Сеть аудиозапись разговоров Павла, в которых тот радовался оккупации Херсона, а вторжение РФ называл "войной Америки и России до последнего украинца".

Читайте также: