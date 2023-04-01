Митрополит УПЦ МП Павел "засветил" шарф Louis Vuitton за 16 000 грн, iPhone 14 и дорогие часы

Наместник Лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) встретил работников СБУ, посетивших его для обысков и вручения подозрения, в стильном и дорогом луке.

Об этом свидетельствуют фото пресс-службы СБУ.

Напомним, что эта спецслужба 1 апреля уже провела обыск у митрополита Павла, а также вручила ему подозрение и вызвала на допрос.

На встречу работникам СБУ Лебедь вышел с дизайнерским шарфом на шее от культового французского бренда Louis Vuitton.

Фото: Прессслужба СБУ

Стоимость такого аксессуара на официальном сайте бренда составляет 395 евро (около 16 тыс. грн). В то же время, где-то в Интернете такой шарф можно приобрести даже за 700 дол. (свыше 26 тыс. грн)

Скриншот

Скриншот

Кроме того, в Сети появились фото, на которых наместник Лавры разговаривал по iPhone 14 – последней модели, цены на которую колеблются от 35 до 50 тыс. грн в зависимости от модификации.

В то же время на руке Лебедя красовались швейцарские часы известного бренда Patek Philippe за почти 37 тыс. евро (около 1,5 млн грн).

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Напомним, митрополита Павла (Петра Лебедя) подозревают в разжигании религиозной розни, оправдывании и отрицании вооруженной агрессии России против Украины. Так, СБУ обнародовала аудиозапись разговоров наместника Лавры, в которых тот радовался оккупации Херсона, неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев и унижал взгляды верующих других конфессий.

Суд начал избирать меру пресечения Лебедю 1 апреля, но подозреваемый пожаловался на плохое самочувствие, поэтому заседание перенесли на 3 апреля.

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