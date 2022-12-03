Митрополит УПЦ МП после визита СБУ сбежал из Украины: где его нашли

Митрополит Черновицкой епартии УПЦ МП Мелетий, у которого, по данным СБУ, во время обысков были найдены документы о российском гражданстве, поехал в Молдову.

Об этом говорится в сообщении одного из молдавских епископств.

Известно, что Мелетий 1 декабря в Епископском соборе князя Невского вместе с местным архиереем Петру совершил совместную литургию в честь юбилея духовной службы.

Сообщается, что Мелетия сопровождали служители Черновицкой епархии.

В сообщении говорится, что архиепископ Петру уже много лет имеет духовную дружбу с митрополитом Мелетием, для чего был приглашен принять участие в торжественном богослужении, посвященном празднованию 55-летия жизни и 35 лет служения архиепископа Петра.

СБУ провела обыски в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП: что известно

СБУ сообщила, что в результате следственных действий обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Выявлена агитационная русская литература, а также документы оккупантов, ранее участвовавших в боевых действиях против ВСУ.

Служба безопасности Украины нашла склады с оптовыми партиями прокремлевской литературы, которая восхваляет страну-агрессора и призывает поддержать оккупантов. При осмотре компьютеров руководства епархии обнаружены фотокопии удостоверений российских военных, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

"Представители РПЦ ставили задачу заниматься дезинформацией относительно общественно-политической ситуации в Украине и ситуации на фронте. В частности, требовали от священников УПЦ отрицать вооруженную агрессию РФ, рассказывать о якобы притеснениях московской церкви и т.д.", — сказано в сообщении.

Кроме того, секретаря Черновицкой епархии УПЦ МП во время обыска застали в постели с парнем из церковного хора.

УПЦ МП и война

УПЦ МП упорно продолжает утверждать, что не имеет отношения к РПЦ и патриарху Кириллу, открыто поддерживающему войну и убийства украинцев. В мае в киевском монастыре в Феофании УПЦ МП даже собралась на Собор, во время которого заявила о якобы разрыве с РПЦ. В то же время Онуфрий не стал официально объявлять автокефалию. За полгода УПЦ МП так и не опубликовала свой устав, о котором упоминал в обращении президент Зеленский. В этом документе должно быть четко отмечено, что конфессия не связана с Москвой.

Глава ВТО митрополит Эпифаний объяснил, в чем заключается "хитрость" таких заявлений. По его словам, де-факто связь УПЦ МП с Москвой остается , а де-юре Украинская православная церковь хочет избежать закона, который призван ее переименовать, ведь она имеет свой руководящий центр в стране-агрессоре России.

В то же время многие священнослужители УПЦ МП поддерживают российскую агрессию, а на оккупированных территориях открыто сотрудничают с врагом.

Московский патриархат под пристальным взглядом: обыски СБУ в церквях в трех областях

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