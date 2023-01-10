Митрополита УПЦ МП будут судить за оправдание агрессии РФ: ему грозит 8 лет тюрьмы

Митрополиту Ионафану грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.

Перед судом предстанет митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан (светское имя – Анатолий Елецких), которому вручили подозрение. СБУ собрала доказательства его вины, обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Глава Тульчинской епархии УПЦ МП публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

По материалам СБУ митрополиту грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.

Как свидетельствуют материалы следствия, иерарх распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили:

компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;

прокремлевские агитки и литературу.

Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.

Действия Ионафана квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: