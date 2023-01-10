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Митрополита УПЦ МП будут судить за оправдание агрессии РФ: ему грозит 8 лет тюрьмы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Митрополита УПЦ МП будут судить за оправдание агрессии РФ: ему грозит 8 лет тюрьмы

Фото: СБУ

Митрополиту Ионафану грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.

Перед судом предстанет митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан (светское имя – Анатолий Елецких), которому вручили подозрение. СБУ собрала доказательства его вины, обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Глава Тульчинской епархии УПЦ МП публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины.

По материалам СБУ митрополиту грозит реальный срок наказания – до 8 лет лишения свободы.

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Как свидетельствуют материалы следствия, иерарх распространял среди верующих пропагандистские листовки, где призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины.

Также на одном из сайтов РПЦ размещал публикации в поддержку российских оккупантов и их военных преступлений.

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Во время обысков по месту жительства и в религиозных сооружениях правоохранители обнаружили:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;
  • прокремлевские агитки и литературу.
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Инициированная СБУ экспертиза изъятых материалов подтвердила факты незаконной деятельности епископа.

Действия Ионафана квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
  • ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);
  • ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним, что 12 октября правоохранители разоблачили митрополита Ионафана на работе в интересах России. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

После этого Ионафан попал в больницу.

По информации издания LB.ua, среди 13 ведущих деятелей УПЦ МП, украинское гражданство которых приостановил президент Зеленский, есть митрополит Ионафан и его викарий, епископ Сергей (Аницой).

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Дата публикации
Просмотры
1308
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