Митрополита УПЦ МП Павла оставили под домашним арестом: тот озвучил на суде ряд жалоб

Экс-наместник лавры утверждал, что ему нечем заряжать свой электронный браслет.

Апелляционный суд Киева 21 апреля оставил митрополита УПЦ МП Павла (Петра Лебедя) под круглосуточным домашним арестом, отклонив жалобу адвокатов.

Об этом объявила председательствующая коллегии судей Татьяна Росик.

Защитники экс-наместника Киево-Печерской лавры потребовали отменить избранную меру пресечения. Однако суд оставил его под круглосуточным домашним арестом с обязательным ношением электронного браслета до 30 мая.

"Применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства в пределах срока досудебного расследования до 30 мая 2023 года", — объявила Росик.

Во время заседания суда митрополит УПЦ МП жаловался на отсутствие света дома, а такоже на якобы невозможность заряжать электронный браслет.

"Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить", — пожаловался Лебедь.

Добавим, что после заседания подозреваемый принялся дарить судьям и прокурору пасхальные яйца.

Митрополит УПЦ МП Павел после судебного заседания по мере пресечения подарил судьям и прокурору пасхальные яйца



Видео: hromadske pic.twitter.com/X6NSjNZDmp — hromadske (@HromadskeUA) April 21, 2023

Напомним, 1 апреля митрополиту Павлу было сообщено о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и в оправдывании, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников. Экс-наместника лавры также вызвали на допрос.

В тот же день суд избрал митрополиту Павлу меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток.

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