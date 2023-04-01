Митрополиту УПЦ МП Павлу избирают меру пресечения: что происходит на месте (фото)

В Шевченковском районном суде города Киева сегодня, 1 апреля, избирают меру пресечения митрополиту УПЦ Павлу Лебедю.

Как передает корреспондент ТСН.ua, на месте дежурят более два десятка полиции.

"Они проверяют всех посетителей и людей, которые заходят на территорию. Охрана суда сказала, что заседание идет, впрочем, журналистов не допускают даже в помещение суда, через выходной", — сообщил журналист.

Что предшествовало?

Служба безопасности Украины утром, 1 апреля, в 7:30 объявила подозрение наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Павлу.

Впоследствии митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата, наместника Лавры Павла, вызвали на допрос.

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В Киево-Печерской лавре продолжают нагнетать панику по поводу выселения монахов УПЦ МП.Некоторые верующие и священники уверяют — как только монахи покинут Лавру, то Киев ждут разнообразные катаклизмы: наводнение, землетрясения, прорыв дамбы Киевского моря и т.д.

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