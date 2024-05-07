Митрополиту УПЦ МП Запорожскому и Мелитопольскому избрали меру пресечения

Митрополит свою вину не признал.

Запорожскому и Мелитопольскому митрополиту УПЦ МП Луке Андрею Коваленко избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста до 1 июля/

Об этом сообщили корреспонденты издания "Решетки" из зала суда, передает "Общественное".

По данным следствия, священник выражал пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий во время литургий, а также "расшатывал обстановку во фронтовом регионе в пользу РФ".

В то же время, сам Коваленко свою вину не признает.

Напомним, в Буковине на 102 тысячи гривен оштрафовали священника Свято-Вознесенского мужского монастыря.

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