Митрополиты РПЦ способствовали захвату храмов на оккупированных территориях: подробности

Митрополиты РПЦ подозреваются в помощи оккупационных войск в захвате храмов в Запорожской и Херсонской областях.

Четверым митрополитам Русской православной церкви сообщили о подозрении в содействии захвату украинских церквей.

Об этом сообщила пресс-служба Офис генерального прокурора Украины.

По информации прокуратуры, митрополиты подозреваются в пособничестве нарушению территориальной целостности и неприкосновенности Украины. Они обвиняются по частям 5 и 3 статьи 110 Уголовного кодекса.

Сообщается, что в период 2022-2023 годов члены священного синода РПЦ активно поддерживали захват церковных сооружений на оккупированных российскими войсками территориях, в частности в Запорожской, Луганской, Херсонской областях и в Крыму. Они также помогли осуществить "присоединение" украинских религиозных общин к составу РПЦ, в частности, в таких епархиях как Джанкойская, Бердянская, Ровеньковская и Херсонская.

Фигурантами дела о содействии захвату украинских церквей стали митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий, митрополит Антоний, митрополит Крутицкий Георгий и митрополит Дионисий. Они подозреваются в пособничестве агрессии России и захвате имущества украинских церквей на оккупированных территориях.

На основании собранных доказательств Судакову, Севрюку, Порубаю и Пономареву заочно уведомлено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса. Их обвиняют в пособничестве в умышленных действиях, направленных на изменение границ территории или государственной границы Украины, совершенных по предварительному сговору группой лиц, повлекших тяжкие последствия.

Подозреваемые назначали подконтрольных им епископов, которые активно пропагандировали пророссийские нарративы, поддерживали агрессию Кремля и оправдывали действия оккупантов.

Напомним, митрополит Крымский и Симферопольский Климент, также являющийся военнослужащим Вооруженных сил Украины, стал жертвой нападения в Киеве.

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