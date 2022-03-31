МИУ начало работу по восстановлению инфраструктуры Харьковщины

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время визита на Харьковщину обсудил с представителями местных властей восстановление автомобильного и железнодорожного сообщения, устойчивую логистику для бизнеса и восстановление разрушенного жилья на Харьковщине.

Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, в Харькове разрушены более 1500 жилых многоэтажных домов, более 50 школ и сотни других объектов. Аналогичный масштаб разрушений претерпели и другие города в зоне боевых действий.

"Мы собираем данные по всем потерям — россия обязательно будет платить за восстановление нашей страны", — отметил он.

Кубраков также сообщил, что обсудил с главой Харьковской ОВА Олегом Синегубовым социальную и транспортную инфраструктуру.

По его словам, уже налажена системная логистика для поставки в Харьков гуманитарной помощи. Следующий шаг – перестройка логистических цепочек для бизнеса.

“После временной оккупации части территорий, блокировка морских портов мы вынуждены искать новые логистические решения для обеспечения потребностей внутреннего и внешних рынков. Во всех регионах мы системно разбираем каждый частный случай — и всегда находим решение”, — сказал Кубраков.

Министр заверил, что на уровне государства разрабатываются все возможные варианты компенсации, снижения налоговой и бюрократической нагрузки для предпринимателей.

"Мы готовы работать подробно с каждым частным случаем, чтобы города оживали и работали", — подытожил Кубраков, подчеркнув, что со следующей недели запускаются в работу крупные металлургические заводы и с каждым днем, неделей таких предприятий будет становиться больше.