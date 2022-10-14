МККК ответил, почему не может направить миссию в Оленовку: "Мы разделяем разочарование"

В организации ответили на критику со стороны Зеленского и других представителей украинской власти.
Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "насильно проникнуть" в колонию в Оленовке, где россияне удерживают украинских военнопленных. Так там ответили на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом говорится в опубликованном 14 октября заявлении МККК.
"Мы разделяем разочарование в отсутствии у нас доступа ко всем военнопленным, которых удерживали во время международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.
Согласно сообщению, организация еще с февраля работает над тем, чтобы получить доступ для проверки условий и обращения с украинскими военнопленными.
"Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которых мы не смогли увидеть. Мы хотим подчеркнуть, что наши команды готовы на местах – и были готовы в течение нескольких месяцев – посетить пенитенциарную колонию в Оленовке и любое другое место, где содержатся военнопленные. Однако, кроме предоставления доступа высшими властями, это требует практических мер по реализации на местах. Мы не можем силой проникнуть в место содержания под стражей или интернирования, куда нас не пустили", – говорится в заявлении МККК
Ситуация с МККК и Оленовкой
Зеленский накануне подверг критике МККК за то, что их миссия до сих пор не посетила украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.
Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил ультиматум, чтобы организация в течение трех дней направила свою миссию в Оленовку.
Напомним, что теракт в Оленовке произошел еще в ночь на 29 июля. Там раздался взрыв, в котором Россия пыталась обвинить Украину. Однако согласно выводам международных экспертов, в теракте российскими силами было применено термобарическое оружие.
По приблизительным данным, жертвами взрыва стали 50 человек, еще 130 человек получили ранения.
РФ до сих пор не пропускает в Оленовку ни одну международную миссию.
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