МККК ответил, почему не может направить миссию в Оленовку: "Мы разделяем разочарование"

В организации ответили на критику со стороны Зеленского и других представителей украинской власти.

Международный комитет Красного Креста заявил, что не может "насильно проникнуть" в колонию в Оленовке, где россияне удерживают украинских военнопленных. Так там ответили на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в опубликованном 14 октября заявлении МККК.

"Мы разделяем разочарование в отсутствии у нас доступа ко всем военнопленным, которых удерживали во время международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", – говорится в заявлении.

Согласно сообщению, организация еще с февраля работает над тем, чтобы получить доступ для проверки условий и обращения с украинскими военнопленными.

"Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи, которых мы не смогли увидеть. Мы хотим подчеркнуть, что наши команды готовы на местах – и были готовы в течение нескольких месяцев – посетить пенитенциарную колонию в Оленовке и любое другое место, где содержатся военнопленные. Однако, кроме предоставления доступа высшими властями, это требует практических мер по реализации на местах. Мы не можем силой проникнуть в место содержания под стражей или интернирования, куда нас не пустили", – говорится в заявлении МККК

Ситуация с МККК и Оленовкой

Зеленский накануне подверг критике МККК за то, что их миссия до сих пор не посетила украинских военнопленных в колонии в оккупированной Оленовке.

Кроме того, руководитель Офиса президента Андрей Ермак поставил ультиматум, чтобы организация в течение трех дней направила свою миссию в Оленовку.

Напомним, что теракт в Оленовке произошел еще в ночь на 29 июля. Там раздался взрыв, в котором Россия пыталась обвинить Украину. Однако согласно выводам международных экспертов, в теракте российскими силами было применено термобарическое оружие.

По приблизительным данным, жертвами взрыва стали 50 человек, еще 130 человек получили ранения.

РФ до сих пор не пропускает в Оленовку ни одну международную миссию.

Взрыв на Крымском мосту, освобождение пленных, теракт в Оленовке

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