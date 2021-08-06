Младенец остался в квартире: в Одесской области спасатели резали дверь

Младенец остался в квартире: в Одесской области спасатели резали дверь

Родители не заметили, как закрылась дверь.

В Черноморске пятимесячный младенец остался в квартире, когда родители вышли и не заметили, что дверь закрылась.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

От дежурного полиции в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Черноморск на проспекте Мира необходима помощь — открыть входную дверь в жилом доме.

Родители вышли из квартиры, а дверь закрылась, и они не смогли попасть обратно. В квартире остался пятимесячный младенец.

Спасатели с помощью бензореза открыли дверь, после чего родители смогли попасть в свой дом.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Напомним, в Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы они помогли ей снять обручальное кольцо.

Как работают спасатели на киевском пляже

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку