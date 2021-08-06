Младенец остался в квартире: в Одесской области спасатели резали дверь

Родители не заметили, как закрылась дверь.
В Черноморске пятимесячный младенец остался в квартире, когда родители вышли и не заметили, что дверь закрылась.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
От дежурного полиции в Службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Черноморск на проспекте Мира необходима помощь — открыть входную дверь в жилом доме.
Родители вышли из квартиры, а дверь закрылась, и они не смогли попасть обратно. В квартире остался пятимесячный младенец.
Спасатели с помощью бензореза открыли дверь, после чего родители смогли попасть в свой дом.
Напомним, в Днепре женщина вызвала спасателей, чтобы они помогли ей снять обручальное кольцо.