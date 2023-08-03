Младенец от 50 тыс евро: в Украине преступная организация продавала детей за границу (фото)

В состав преступной организации входило 12 человек.

Оперативники ГПСУ разоблачили преступную организацию, которая торговала новорожденными детьми. Их продавали иностранцам под видом суррогатного материнства.

Об этом сообщили в ГПСУ.

Группа из 12 человек продавала новорожденных иностранцам детей под видом суррогатного материнства. Организаторы схемы являлись руководителями медицинских учреждений. Денежное вознаграждение за младенца – от 50 до 70 тысяч евро.

В Украине разоблачили масштабную преступную организацию / Фото: http://dpsu.gov.ua/

"Преступники подыскивали женщин в затруднительном положении, которые соглашались стать суррогатными матерями. За это им обещали 12 тысяч евро. После родов женщин заставляли предоставлять ложные сведения при регистрации ребенка, отказываться от него в пользу иностранца и давать разрешение на его вывоз за границу", – уточнили в ведомстве.

Фигурантам грозит лишение свободы от 8 до 15 лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, на Закарпатье правоохранители разоблачили схему торговли детьми. Местный житель организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.

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