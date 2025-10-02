- Дата публикации
Младенец отравился угарным газом на Прикарпатье: ГСЧС бьет тревогу из-за неисправных котлов
По предварительным данным, причиной послужил неисправный газовый котел в частном доме.
В частном доме на Прикарпатье произошла утечка угарного газа, из-за чего одномесячный ребенок получил отравление. Пострадавшего ребенка срочно доставили в Ивано-Франковскую больницу.
Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Предварительно установлено, что причиной трагедии послужила неисправность газового котла.
ГСЧС призывает граждан быть бдительными и регулярно проверять отопительное оборудование и системы вентиляции.
"Ужасный газ бесцветен и не имеет запаха, но смертельно опасен. Регулярная проверка техники может спасти жизнь", - подчеркнули в ведомстве.
