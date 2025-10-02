ТСН в социальных сетях

Украина
97
1 мин

Младенец отравился угарным газом на Прикарпатье: ГСЧС бьет тревогу из-за неисправных котлов

По предварительным данным, причиной послужил неисправный газовый котел в частном доме.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Газ

Газ / © УНИАН

В частном доме на Прикарпатье произошла утечка угарного газа, из-за чего одномесячный ребенок получил отравление. Пострадавшего ребенка срочно доставили в Ивано-Франковскую больницу.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Предварительно установлено, что причиной трагедии послужила неисправность газового котла.

ГСЧС призывает граждан быть бдительными и регулярно проверять отопительное оборудование и системы вентиляции.

"Ужасный газ бесцветен и не имеет запаха, но смертельно опасен. Регулярная проверка техники может спасти жизнь", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, во Львове 2 октября в квартире по ул. Кокорудзы, 12 произошел взрыв газа. Жилье разрушено, пострадала женщина.

