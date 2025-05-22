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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Младенец с пороком сердца погиб из-за нежелания матери его лечить: какое наказание грозит женщине

25-летняя женщина из Житомирской области может получить до 5 лет тюрьмы — ее обвиняют в смерти младенца.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
суд

суд / © Unsplash

В Звягеле Житомирской области в суд направили обвинительный акт против 25-летней женщины, которую обвиняют в невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что привело к гибели младенца.

Об этом сообщила Житомирская областная прокуратура.

Мальчик, который умер, был вторым ребенком в семье. С рождения у него диагностировали врожденный порок сердца. Врачи назначили операцию в возрасте 6-8 месяцев, которая могла бы спасти его жизнь. Однако мать, предупрежденная о рисках, не привезла ребенка в больницу.

Как отмечает полиция в комментарии «УП. Життя», впоследствии операцию таки провели, но женщина не обращалась к врачам за дальнейшей помощью.

У ребенка не было официального отца, хотя женщина жила с сожителем. Уголовное производство открыли еще в 2024 году по статье 166 УКУ. Санкция предусматривает до пяти лет заключения.

После трагедии органы опеки решили изъять из семьи старшего ребенка.

Напомним, на Киевщине мужчина изнасиловал 6-летнюю дочь своего знакомого.

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