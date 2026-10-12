Младенец умер от голода в Одесской области: кому сообщили о подозрении, кроме 23-летней матери

Условия проживания семьи в Одесской области / © Офис Генерального прокурора

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В Одесской области одномесячный мальчик умер из-за тяжелой белково-энергетической недостаточности. По данным следствия, еще до трагедии социальные службы знали о рисках для детей в семье, однако решение об их временном устройстве в патронатную семью не выполнили вовремя.

Руководители местной Службы по делам детей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель человека. Прокуратура также ходатайствует о ее содержании под стражей и отстранении от должности.

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Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Что известно об условиях жизни детей до трагедии

По материалам следствия, в июне 2025 года проверка обнаружила ненадлежащий уход за тремя сыновьями 23-летней женщины. В то время мальчикам было 4, 3 и 1,5 года. Впоследствии мать перестала допускать социальных работников в квартиру.

Вопрос безопасности детей рассмотрела комиссия по защите прав ребенка. Она приняла решение о временном устройстве мальчиков в патронатную семью.

Однако, по версии следствия, руководитель местной Службы по делам детей не обеспечил своевременное выполнение этого решения. Поэтому дети остались в семье, где раньше уже выявляли проблемы с уходом.

© Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

© Офис Генерального прокурора

Как умер одномесячный мальчик

В марте 2026 года женщина родила четвертого сына. По данным следствия, младенец не получал должного питания и ухода и не находился под контролем.

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Когда состояние ребенка ухудшилось, мальчик был госпитализирован, однако спасти его не удалось — в возрасте одного месяца он умер.

По данным стражей порядка, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала тяжелая белково-энергетическая недостаточность. У ребенка также была выявлена задержка развития и недостаточность питания. Заболеваний или врожденных пороков, которые могли повлечь смерть, не установили.

Трое старших детей были изъяты из семьи уже после смерти их брата. В настоящее время мальчики находятся в патронатной семье.

«По выводам следствия, надлежащее питание и уход могли спасти ребенку жизнь», – отмечают в Одесской областной прокуратуре.

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Обстоятельства трагедии поднимают вопрос о том, почему решение о защите детей не было выполнено ранее и могли ли своевременные действия ответственных служб предотвратить смерть младенца. Эти обстоятельства должны быть установлены в рамках расследования

В чем подозревается должностница и что известно о матери

Руководители Службы по делам детей инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель человека. Речь идет о части 3 статьи 367 Уголовного кодекса.

«Прокуратура хлопочет о содержании подозреваемой под стражей и отстранении ее от должности», — отметили в Одесской областной прокуратуре.

Окончательное решение о мере пресечения должен принять суд.

Отдельно продолжается судебное разбирательство по матери детей, которое обвиняют в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком. По данным следствия, она ненадлежаще организовала кормление новорожденного и не обратилась за помощью, когда его состояние ухудшилось. При рассмотрении дела женщина находится под круглосуточным домашним арестом.

Ранее ТСН.ua рассказывал о другом резонансном деле: молодую мать приговорили за избиение малолетнего сына до смерти . По материалам дела, женщина сделала это из-за того, что ребенок мешал ему спать.

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