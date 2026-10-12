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Младенец умер от голода в Одесской области: кому сообщили о подозрении, кроме 23-летней матери
Прокуроры Одесщины сообщили о подозрении руководительницы Службы по делам детей из-за смерти младенца.
В Одесской области одномесячный мальчик умер из-за тяжелой белково-энергетической недостаточности. По данным следствия, еще до трагедии социальные службы знали о рисках для детей в семье, однако решение об их временном устройстве в патронатную семью не выполнили вовремя.
Руководители местной Службы по делам детей сообщили о подозрении в служебной халатности, повлекшей гибель человека. Прокуратура также ходатайствует о ее содержании под стражей и отстранении от должности.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.
Что известно об условиях жизни детей до трагедии
По материалам следствия, в июне 2025 года проверка обнаружила ненадлежащий уход за тремя сыновьями 23-летней женщины. В то время мальчикам было 4, 3 и 1,5 года. Впоследствии мать перестала допускать социальных работников в квартиру.
Вопрос безопасности детей рассмотрела комиссия по защите прав ребенка. Она приняла решение о временном устройстве мальчиков в патронатную семью.
Однако, по версии следствия, руководитель местной Службы по делам детей не обеспечил своевременное выполнение этого решения. Поэтому дети остались в семье, где раньше уже выявляли проблемы с уходом.
Как умер одномесячный мальчик
В марте 2026 года женщина родила четвертого сына. По данным следствия, младенец не получал должного питания и ухода и не находился под контролем.
Когда состояние ребенка ухудшилось, мальчик был госпитализирован, однако спасти его не удалось — в возрасте одного месяца он умер.
По данным стражей порядка, судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала тяжелая белково-энергетическая недостаточность. У ребенка также была выявлена задержка развития и недостаточность питания. Заболеваний или врожденных пороков, которые могли повлечь смерть, не установили.
Трое старших детей были изъяты из семьи уже после смерти их брата. В настоящее время мальчики находятся в патронатной семье.
«По выводам следствия, надлежащее питание и уход могли спасти ребенку жизнь», – отмечают в Одесской областной прокуратуре.
Обстоятельства трагедии поднимают вопрос о том, почему решение о защите детей не было выполнено ранее и могли ли своевременные действия ответственных служб предотвратить смерть младенца. Эти обстоятельства должны быть установлены в рамках расследования
В чем подозревается должностница и что известно о матери
Руководители Службы по делам детей инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель человека. Речь идет о части 3 статьи 367 Уголовного кодекса.
«Прокуратура хлопочет о содержании подозреваемой под стражей и отстранении ее от должности», — отметили в Одесской областной прокуратуре.
Окончательное решение о мере пресечения должен принять суд.
Отдельно продолжается судебное разбирательство по матери детей, которое обвиняют в злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком. По данным следствия, она ненадлежаще организовала кормление новорожденного и не обратилась за помощью, когда его состояние ухудшилось. При рассмотрении дела женщина находится под круглосуточным домашним арестом.
Ранее ТСН.ua рассказывал о другом резонансном деле: молодую мать приговорили за избиение малолетнего сына до смерти . По материалам дела, женщина сделала это из-за того, что ребенок мешал ему спать.