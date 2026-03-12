Младенец умер от ожогов во время операции: на Ровенщине будут судить медсестру

Младенец / © pixabay.com

В Ровенской области будут судить медсестру, чья халатность привела к смерти двухмесячного младенца. Во время операции женщина использовала запрещенную электрическую грелку, что повлекло критические ожоги тела ребенка.

Об этом сообщила Ровенская областная прокуратура.

Прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении медсестры, которая при подготовке операции использовала несертифицированный прибор. Это привело к тяжелым ожогам у младенца, от которых ребенок впоследствии умер.

Трагический случай произошел в декабре 2022 года в одной из больниц Ровенской области. По данным следствия, во время подготовки операционной медсестра принесла в зал электрическую грелку, которую планировали использовать во время хирургического вмешательства для двухмесячного ребенка.

В результате использования этого прибора малыш получил ожоги на 45% поверхности тела. Несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

Следователи установили, что грелка не состояла на учете в медицинском учреждении и не была предусмотрена протоколом проведения операции. Кроме того, экспертное заключение подтвердило, что такой прибор запрещено применять для обогрева младенцев.

В ходе расследования правоохранители провели ряд следственных действий и экспертиз и собрали достаточно доказательств причастности медсестры. Ей инкриминируют ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей из-за халатного отношения к работе, повлекшее смерть ребенка.

В то же время досудебное расследование в отношении других членов операционной бригады продолжается, ведь они также могли предотвратить трагедию.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что в Ровно медсестре сообщили о подозрении из-за служебной халатности, которая привела к смерти двухмесячного младенца. Речь идет о медработнице, которая во время операции использовала несертифицированную электрогрелку и не проконтролировала ее температуру. Женщине избрали меру пресечения.