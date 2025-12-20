Младенец жил в ужасных условиях: полиция в Ровно изъяла ребенка у матери

Ребенок (иллюстративный фото) / © Pexels

Полиция Ровно начала досудебное расследование 27-летней местной жительницы по факту злостного неисполнения родительских обязанностей. Новорожденного мальчика, жившего в ужасных антисанитарных условиях, срочно госпитализировали.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

«18 декабря, во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили сообщение: работники Службы по делам детей во время плановой проверки 27-летней жительницы, которая состоит у них на учете, забрали у матери младенца. Согласно их информации, женщина ненадлежаще выполняла родительские обязанности, чем наносила угрозу жизни и здоровью малолетнего ребенка. Условия проживания были ужасающие», — отметили в полиции.

По информации правоохранителей, женщина родила сына около недели назад, однако сознательно отказалась от медицинской помощи, социального сопровождения и даже не зарегистрировала ребенка.

«Сведения по этому факту правоохранители немедленно внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях. Ювенальные полицейские немедленно выехали по месту жительства женщины, однако жительница, которая в то время выгуливала собаку бойцовской породы, в дом не впустила». — сообщили в полиции.

Полиция сообщила, что женщина уже давно находится в поле зрения правоохранительных органов. Она судима в сфере незаконного оборота наркотиков и состояла на учете как домашний обидчик из-за совершения насилия. Кроме новорожденного мальчика, у женщины есть трехлетняя дочь, которая живет с родственниками в столице.

«Младенец пока находится под наблюдением медиков в Ровенской областной клинической больнице. Его жизни ничего не угрожает», — отметили в полиции.

Следственные действия по статье 166 Уголовного кодекса Украины продолжаются, женщине грозит ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

