Украина
383
1 мин

Младенца выбросили на помойку: полиция разыскивает мать и просит помощи у жителей Николаева (фото)

На улице Лазурной в Николаеве обнаружили новорожденного ребенка. Полиция проводит розыскные мероприятия.

Вера Хмельницкая
Младенца выбросили на помойку: полиция разыскивает мать и просит помощи у жителей Николаева (фото)

В Николаеве нашли новорожденного в мусорном контейнере / © Полиция Николаевской области

В Николаеве, на улице Лазурной, в мусорном баке обнаружили новорожденного ребенка. Теперь стражи порядка разыскивают женщину, которая может быть матерью младенца.

Полиция Николаевской области сообщила об этом 26 января.

Там уточнили, что ребенка обнаружили сегодня, 26 января, около 13:30.

«На линию 102 позвонила местная жительница и сообщила, что на улице Лазурной в мусорном контейнере она нашла младенца», — сообщили в полиции.

На месте работали следственно-оперативная группа Николаевского районного управления полиции / © Полиция Николаевской области

На месте работали следственно-оперативная группа Николаевского районного управления полиции / © Полиция Николаевской области

Ребенка с места происшествия срочно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время новорожденный находится под наблюдением врачей, его состояние оценивают как удовлетворительное.

На улице Лазурной Николаева в мусорном контейнере нашли младенца / © Полиция Николаевской области

На улице Лазурной Николаева в мусорном контейнере нашли младенца / © Полиция Николаевской области

На месте работали следственно-оперативная группа Николаевского районного управления полиции, оперативники, криминалисты и кинологи. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливают все обстоятельства происшествия и пытаются выяснить личность матери ребенка.

Также решается вопрос предоставления события соответствующей правовой квалификации.

«Полиция Николаевской области призывает граждан, владеющих любой информацией, которая может помочь следствию, сообщить по телефонам: (0512) 53-17-76 или 102», — отметили правоохранители.

Напомним, ранее в Тернополе нашли 20-летнюю мать, родившую дома и оставившую ребенка в пакете в подъезде. Ребенка немедленно был госпитализирован. За ее жизнь сражаются медики.

383
