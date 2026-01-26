- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 383
- Время на прочтение
- 1 мин
Младенца выбросили на помойку: полиция разыскивает мать и просит помощи у жителей Николаева (фото)
На улице Лазурной в Николаеве обнаружили новорожденного ребенка. Полиция проводит розыскные мероприятия.
В Николаеве, на улице Лазурной, в мусорном баке обнаружили новорожденного ребенка. Теперь стражи порядка разыскивают женщину, которая может быть матерью младенца.
Полиция Николаевской области сообщила об этом 26 января.
Там уточнили, что ребенка обнаружили сегодня, 26 января, около 13:30.
«На линию 102 позвонила местная жительница и сообщила, что на улице Лазурной в мусорном контейнере она нашла младенца», — сообщили в полиции.
Ребенка с места происшествия срочно доставили в медицинское учреждение. В настоящее время новорожденный находится под наблюдением врачей, его состояние оценивают как удовлетворительное.
На месте работали следственно-оперативная группа Николаевского районного управления полиции, оперативники, криминалисты и кинологи. Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливают все обстоятельства происшествия и пытаются выяснить личность матери ребенка.
Также решается вопрос предоставления события соответствующей правовой квалификации.
«Полиция Николаевской области призывает граждан, владеющих любой информацией, которая может помочь следствию, сообщить по телефонам: (0512) 53-17-76 или 102», — отметили правоохранители.
Напомним, ранее в Тернополе нашли 20-летнюю мать, родившую дома и оставившую ребенка в пакете в подъезде. Ребенка немедленно был госпитализирован. За ее жизнь сражаются медики.