Младшему 19 лет: в Сумской области в плену находятся 27 оккупантов

Младшему 19 лет: в Сумской области в плену находятся 27 оккупантов

По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства РФ по убийству военнослужащих ВСУ и мирного населения.

В Сумской области взяты под стражу 27 военнослужащих вооруженных сил РФ.

Прокурорами в условиях особого режима досудебного расследования в условиях военного положения (ст. 615 УПК РФ) заключены под стражу 27 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, подозреваемые в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных Сил и мирного населения. С применением военной техники 24 февраля 2022 в 4 часа с территории РФ они противоправно пересекли границу Украины и вступили в бой с военнослужащими Вооруженных Сил Украины. 14 человек задержаны в г. Сумы, 8 человек – в Конотопском и 5 в Сумском районах. Среди задержанных – снайпер и командир взвода. Самому молодому – 19 лет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),

танков ‒ 217 ед,

ББМ – 900 ед,

артиллерийских систем – 90,

РСЗО — 42,

средства ПВО – 11,

самолетов – 30 ед (информация уточняется),

вертолетов – 31 ед (информация уточняется);

автомобильной техники — 374,

легкие скоростные катера — 2 ед,

цистерн с ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: