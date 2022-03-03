Младшему 19 лет: в Сумской области в плену находятся 27 оккупантов

По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства РФ по убийству военнослужащих ВСУ и мирного населения.
В Сумской области взяты под стражу 27 военнослужащих вооруженных сил РФ.
Прокурорами в условиях особого режима досудебного расследования в условиях военного положения (ст. 615 УПК РФ) заключены под стражу 27 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, подозреваемые в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных Сил и мирного населения. С применением военной техники 24 февраля 2022 в 4 часа с территории РФ они противоправно пересекли границу Украины и вступили в бой с военнослужащими Вооруженных Сил Украины. 14 человек задержаны в г. Сумы, 8 человек – в Конотопском и 5 в Сумском районах. Среди задержанных – снайпер и командир взвода. Самому молодому – 19 лет.
Потери россиян, воюющих против Украины:
Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
- танков ‒ 217 ед,
- ББМ – 900 ед,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО — 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед (информация уточняется),
- вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
- автомобильной техники — 374,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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