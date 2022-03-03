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Младшему 19 лет: в Сумской области в плену находятся 27 оккупантов

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Младшему 19 лет: в Сумской области в плену находятся 27 оккупантов

скриншот с видео/СБУ

По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства РФ по убийству военнослужащих ВСУ и мирного населения.

В Сумской области взяты под стражу 27 военнослужащих вооруженных сил РФ.

Прокурорами в условиях особого режима досудебного расследования в условиях военного положения (ст. 615 УПК РФ) заключены под стражу 27 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации, подозреваемые в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных Сил и мирного населения. С применением военной техники 24 февраля 2022 в 4 часа с территории РФ они противоправно пересекли границу Украины и вступили в бой с военнослужащими Вооруженных Сил Украины. 14 человек задержаны в г. Сумы, 8 человек – в Конотопском и 5 в Сумском районах. Среди задержанных – снайпер и командир взвода. Самому молодому – 19 лет.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Общие боевые потери противника от 24.02 до 03.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 9000 человек (погибшие и раненые),
  • танков ‒ 217 ед,
  • ББМ – 900 ед,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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