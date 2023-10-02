Младшему брату "Да Винчи" 4 раза пытались вручить повестку, несмотря на инвалидность – бабушка

В то же время, бабушка Дмитрия Коцюбайло критикует уклонистов, которые пригодны к военной службе, но прячутся от мобилизации.

Младшему брату погибшего Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" четырежды пытались вручить повестку, несмотря на то, что парень с инвалидностью.

Об этом рассказала бабушка "Да Винчи" Иванна Винник в интервью "Громадському".

"Его четыре раза военкомат задерживал. Повестку хотели дать. Я говорила: еще пусть раз они (работники ТЦК. – Ред.) возле меня станут, я возьму коштур (палку для ходьбы. – Ред.) и им окна выбью. Ну неужели вы не понимаете, что ребенок с инвалидностью", — говорит Иванна.

По ее словам, мать парня Оксана Коцюбайло была вынуждена звонить в военкомат и объяснять ситуацию.

"Он боится. Они вылезли такие, извините на слове, быки — и к нему. Он упал на диван, я была вынуждена давать нашатырный спирт", — возмущается бабушка.

Бабушка Дмитрия Коцюбайло / Фото: Громадське

Отметим, что, несмотря на состояние здоровья, брат Дмитрия Коцюбайло все равно не подлежит мобилизации, поскольку от мобилизации освобождены лица, чьи родственники погибли или исчезли во время войны. В законе указано, что к близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, родные брат (сестра) военнослужащих.

"А кто его туда посылал"

В то же время, госпожа Иванна критикует уклонистов, пригодных к военной службе, но прячущихся от выполнения своего долга – защиты Родины. Она напоминает, что ее внук Дмитрий добровольно ушел на фронт в возрасте 18 лет. Женщина возмущается, что не раз слышала от знакомых болезненную фразу "а кто его туда посылал".

"Еще увидите: приезжают (после победы. – Ред.) те, что убежали за границу, одедут вышиванки и будут на первом месте стоять. Не убегайте, не прячьтесь. Вы же хотите Украины. Всем жаль своего ребенка. А моего не жаль, что он 9 лет на войне был в таком аду и погиб", – плачет бабушка.

Сам Дмитрий Коцюбайло – родом из села Заднестрянское в Ивано-Франковской области. У него остались четверо сестер и брат.

Напомним, что 7 легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" погиб 7 марта 2023 года в боях под Бахмутом

Президент Владимир Зеленский назвал погибшего Героя "человеком-символом и человеком-храбростью". Он напомнил, что Дмитрий – один из самых молодых героев Украины.

1 декабря 2021 года Дмитрий Коцюбайло получил звание героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

ТСН писал о пути героя, который пошел на войну еще в 2014 году, в 18, и взрослел на глазах зрителей ТСН.