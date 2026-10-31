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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"Младший - только год": Буданов рассказал, что сейчас со спасенными жителями Олешков и сообщил важные новости

Украинские силы успешно завершили беспрецедентную гуманитарную миссию по спасению гражданских из оккупированных Олешков благодаря международной координации и совместной работе госструктур.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Все спасенные из оккупированных Олешков гражданские находятся в безопасности, а успешно завершенная гуманитарная спецоперация должна перерасти в системные решения по спасению украинцев.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в Telegram.

По словам Буданова, за официальным сообщением о завершении миссии стоят годы боли, ожидания и реальные человеческие судьбы. Среди эвакуированных граждан есть как люди преклонного возраста, так и совсем маленькие дети.

«Самой старшей спасенной 94 года, младшему ребенку — только год. Слезы, объятия и, наконец, первые минуты покоя без постоянного страха за жизнь», — отметил он.

Глава Офиса президента подчеркнул, что эта беспрецедентная миссия состоялась благодаря координации и личной вовлеченности первой леди США Мелании Трамп, а также системной политической воле президента Украины Владимира Зеленского.

Отдельную благодарность Буданов выразил Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Дмитрию Лубинцу, координировавшему процессы непосредственно на месте и находившемуся с Офисом президента на постоянной связи. По оценке Буданова, все стороны полностью придерживались договоренностей и отработали профессионально.

Руководитель ОП добавил, что значительная часть деталей операции традиционно останется за кадром, однако процесс спасения людей не будет останавливаться. Сейчас главная цель — сделать подобные гуманитарные спецоперации постоянными и перевести их в системный формат.

«Многое останется за кадром, но мы продолжим работу: гуманитарные спецоперации должны продолжаться и перейти в системные решения. Боремся за каждого украинца!» — резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, состоялась гуманитарная операция — эвакуация жителей оккупированных Олешков Херсонской области. В субботу, 31 октября, сотни людей вернулись на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, во время режима тишины на Херсонском направлении удалось разминировать дороги в Олешки и доставить туда гуманитарные грузы.

«Люди, нуждавшиеся в эвакуации, были вывезены из города и окружающей общины. По состоянию на данный момент украинские граждане пересекли границу Украины в Черниговской области», — сообщил глава государства.

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