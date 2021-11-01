"Мне больно на него смотреть": любимая Саакашвили рассказала, что он похудел более чем на 20 кг

"Мне больно на него смотреть": любимая Саакашвили рассказала, что он похудел более чем на 20 кг

Экс-президент Грузии голодает в тюрьме.

Депутат фракции "Слуга народа" Лиза Ясько сообщила об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, находящегося в тюрьме.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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По словам депутата, посетившей Саакашвили за решеткой, он похудел более чем на 20 килограммов.

"Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно на него смотреть. Нужно освобождать президента", — сказала Ясько.

Она говорит, что пока Михо держится. Впрочем, он не может бесконечно голодать. По словам Ясько, позиция Киева в том, чтобы вернуть экс-президента Грузии в Украину, но это зависит от Тбилиси.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства. После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным.

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