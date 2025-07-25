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"Мне кажется, он это запомнит на всю жизнь": сын погибшего защитника стал героем ролика от ФК "Динамо" (Киев)
В память об особой встрече Назар получил не только ценные советы, но и именно форму от клуба
В рамках социального проекта «Сверши мечту» от 1+1 media 11-летний Назар Шульга, подопечный фонда «Дети Героев» и большой поклонник ФК «Динамо» (Киев), стал героем видеопрезентации новой формы клуба.
В ролике, который доступен по этой ссылке , Назар выходит на поле вместе со звездными игроками: Андреем Ярмоленко, Николаем Шапаренко, Александром Караваевым, Кристианом Беловаром, Виталием Буяльским, Денисом Поповым и Валентином Моргуном.
Футбол, как самый большой восторг, появился у парня после страшной потери — гибели папы. Иван Шульга долгое время работал на телевидении и был известным медийщиком, однако в первый день полномасштабного вторжения принял решение пойти в военкомат после последнего эфира. К сожалению, 14 июня 2023 года он погиб во время артобстрела в Донецкой области.
«Назар начал играть часами, устраивать турниры дома, смотреть все матчи и ролики, узнавать всех футболистов. Обидно, что этого не видит мой муж, как сын радуется, как воплощается его мечта. Но я счастлива его», — рассказывает мама Анастасия.
Со своей стороны футболист Александр Караваев добавил :
«С первых секунд было видно, что он очень положительный и настоящий болельщик. Эта история многого стоит, эмоции самые главные для детей. Если мы можем их дарить — мы будем это делать. Уверен, что это ему запомнится на всю жизнь. А для нас это самое малое, что мы можем сделать. Цель и мечта всегда должны быть и тогда ты будешь знать, к чему идти».
В память об особой встрече Назар получил не только ценные советы, но и именно форму от клуба, добавив:
«Сегодня Андрей Ярмоленко научил меня набивать мяч, и мне очень понравилось играть с «Динамо». У них всегда было много побед, и я продолжу за них болеть».
Узнать больше о реализации мечты можно в видео на официальных страницах 1+1 media в Instagram и Facebook .
Также ранее подопечные фонда « Дети Героев» в рамках Atlas Festival 2025 могли встретиться с их кумирами – YAKTAK, Parfeniuk, Сергеем Танчинцем и Сергеем Жаданом.