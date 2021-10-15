"Мне на***ть, что ты говоришь. ***дон, конченый": в Запорожье водитель маршрутки обматерил льготника и провоцировал пассажиров

"Мне на***ть, что ты говоришь. ***дон, конченый": в Запорожье водитель маршрутки обматерил льготника и провоцировал пассажиров

Пассажиру водитель пытался "объяснить", что льготный проезд якобы отменили.

В Запорожье водитель маршрутки №69 обматерил льготника, который хотел воспользоваться бесплатным проездом.

Видео инцидента впоследствии появилось в социальных сетях.

На ролике видно, как водитель маршрутки, который управляет транспортным средством, не выбирая выражений “объясняет” пассажиру, что льготный проезд якобы отменили. Судя по видео, шофер находится не в уравновешенном эмоциональном состоянии.

“Я тебе говорю: оплачивай проезд. Льготы отменены. Да мне на***ть, что ты говоришь. ***дон, конченный. Ты у меня всю жизнь будешь смотреть только вперед”, — кричал на весь салон водитель.

Эмоциональная речь шофера результате не возымела. После чего мужчина начал провоцировать льготника на то, что он сойдет с маршрута и уедет в гараж. В какой-то момент он даже остановился и сказал всем покинуть салон.

“На выход все. Либо он выходит, либо мы не едем”, — добавил шофер.

Пользователи соцсетей в комментариях к видео возмутились поведением водителя.

Интересно, с чего это вдруг все должны выходить, а он собрался уезжать в гараж. Детский сад.

Я в шоке. Прав он или не прав, но так разговаривать все равно права не имеет. Он работает с людьми.

Он всегда так общается. Не раз становилась свидетелем таких скандалов.

Напомним, что в Днепре водитель городской маршрутки отказался везти по льготе женщину с инвалидностью и пытался вытолкнуть ее из салона авто.

Новости Украины: в Запорожье водитель маршрутки обругал льготника

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку