"Что хочу здесь, то и говорю": что известно о лэшмейкере, которая оскорбила украинских военных

Девушка попала в скандал из-за высказываний о военных ВСУ.

Мастер по наращиванию ресниц из Чугуева Харьковской области вляпалась в скандал. Девушка записала видео, в котором поливает грязью украинских военных.

В Сети уже нарыли о скандальном лешмейкере личную информацию.

Известно, что девушку зовут Яна К *, она живет в Чугуеве. Замужем. Ее муж Александр К* в ноябре 2014 года в самый разгар войны на востоке Украины ездил в Москву и выкладывал фото на фоне Кремля.

Сама же лэшмейкер, уверяет, что говорила не о всех украинских военных, а за конкретное лицо. Впрочем, в переписке с женщинами-военными, которые выразили ей свое возмущение по поводу ранее сказанного ею, сказала, что ее мнение не изменилось.

"Это моя страница. Что хочу здесь, то и говорю. Мне интересно, оскорбила я вас или нет. Это мое мнение. У меня и раньше было такое отношение к этим особям. Ходят вонючие и немытые. Фу! И ко мне все, кто приходили, были в непристойном виде", — написала лэшмейкер.

Напомним, в Чугуеве Харьковской области мастерица по наращиванию ресниц публично оскорбила украинских военных, назвав их "обриганимы уродами", которые якобы непонятно, против кого воюют.

"Ненавижу этих тварей": бьюти-мастер из Чугуева на видео назвала украинских военных "обриганимы урод*ми"

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