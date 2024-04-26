"Мне некуда возвращаться": "Пташка" из Азовстали отреагировала на травлю в Сети

Девушка расстроена, что "после фронта ее ждет еще один".
Украинская парамедикиня Екатерина Полищук на позывной "Пташка" столкнулась с травлей относительно ее веса. Сообщения девушки на ее странице в соцсети "изобилуют" негативными комментариями.
Она ответила на обвинения хейтеров в Сети.
В частности, она расстроена тем, что вместо поддержки, признательности и уважения она получает хейт.
"Спасибо, что ищете, "почему я не герой". Я – не герой. Я – человек. Не тех поддерживаешь. Не так воюешь. Не то говоришь. Не такие взгляды. Не такая внешность. Не такие волосы. Не такая Пташка " – ответила парамедикиня.
"Пташка" предложила пользователям, которые ее травят, поцеловать устами своих детей.
Также девушка добавила, что работала по 20 часов не для того, чтобы ей сказали "спасибо".
Девушка отметила и то, что война продолжается. И она говорит, что не хочет возвращаться с фронта.
"Я не хочу возвращаться. Мне никуда возвращаться. Извините все, кто меня поддерживает. Но я хочу остаться под землей Донбасса. За полтора года я выслушала больше, чем за всю жизнь. И я искренне не знаю, чем я заслужила это. Лучше бы, и действительно не вернулась из плена. Только маму жаль", – призналась "Пташка".
Напомним, ранее защитница "Азовстали" Екатерина Полищук на позывной "Пташка" рассказала о двух тяжелых потерях во время полномасштабной войны.
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