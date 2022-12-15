Мне нужно 300 танков, 600-700 СМР, 500 гаубиц — Залужный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что может победить российского врага. Но для этого нужны ресурсы.

Об этом генерал Залужный рассказал в интервью британскому изданию " The Economist ".

"Мне нужно 300 танков, 600-700 СМР, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем то, что мне нужно ", – сказал он.

Напомним, Залужный сообщил, что по состоянию на 15 декабря украинская армия хорошо укомплектована. Впрочем, Силы обороны нуждаются в оружии и военной технике.

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