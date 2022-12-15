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Мне нужно 300 танков, 600-700 СМР, 500 гаубиц — Залужный

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
2912
Время на прочтение
1 мин
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Мне нужно 300 танков, 600-700 СМР, 500 гаубиц — Залужный

Фото: Офис президента Украины

Имея столько техники, можно выйти на рубежи 23 февраля.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что может победить российского врага. Но для этого нужны ресурсы.

Об этом генерал Залужный рассказал в интервью британскому изданию " The Economist ".

"Мне нужно 300 танков, 600-700 СМР, 500 гаубиц. Тогда, думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля. Но двумя бригадами я не смогу. Я получаю то, что получаю, но это меньше, чем то, что мне нужно ", – сказал он.

Напомним, Залужный сообщил, что по состоянию на 15 декабря украинская армия хорошо укомплектована. Впрочем, Силы обороны нуждаются в оружии и военной технике.

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Дата публикации
Просмотры
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