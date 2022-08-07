"Мне нужно выиграть эту чертовую войну любой ценой": глава "ПВК "Вагнер" лично вербует заключенных в РФ для войны в Украине

Заключенных "собирают" в российских колониях, далее они проходят учения и отправляются воевать против ВСУ. Вербует их лично глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Об этом говорится в материале "Медиазоны".

С изданием связались заключенные из Ярославской и Тульской областей, которые рассказали, как их колонии посещал невысокий лысый мужчина в годах со звездой Героя России на груди, называвший себя Евгением Пригожиным и предлагавший свободу и деньги в обмен на участие в войне против Украины.

Фото: Сайт Алексеея Навального

Пригожин начал вербовочный тур с колоний для бывших силовиков, а затем переключился на учреждения строгого режима.

Издание "Верстка" направило в компанию Пригожина "Конкорд" запрос и получила ответ: "Да, от вас ничего не скрыть. С уверенностью могу сказать, что я бывал в колониях в 1980-е годы. Все уже не вспомнить, прошло 40 лет Но точно был в ленинградских колониях, в Коми, в Вятлаге. На Руси многие побывали в тюрьмах, некоторые исчезли, другие же поумнели и работают на благо своей страны». По данным "Верстки", всего группы вербовщиков посетили не менее 17 колоний из десяти регионов.

"Медиазона" приводит показания двоих незнакомых между собой заключенных, один из которых отбывает наказание в Ярославской, а другой – в Тульской области. Они подробно описывают встречи с человеком, выступавшим от имени "ЧВК Вагнера" ​​и представлявшимся Евгением Пригожиным.

ИК-2, Рыбинск

"Приехал господин Пригожин со звездой России. Сказал, что представляет узаконенную ЧВК "Вагнера" ​​и имеет полномочия предложить нам участвовать в войне", — написал изданию один из заключенных ИК-2 строгого режима в Рыбинске Ярославской области.

"Нас всех вывели на плац, то есть вообще всю колонию, включая инвалидов и вообще всех тех, кто по разным причинам на плац выходить не должен — бээмщиков, карантинщиков, стариков, больных с санчасти. Всех, кто физически мог добраться на плац. Сняли с работы всех из промзоны и тоже выгнали на плац. Не вывели только жителей СУСа, БУРа и ШИЗО", — вспоминает он.

Представитель ЧВК прибыл не один. На территорию зоны заехал белый микроавтобус, из которого вышли восемь человек в штатском. Четверо с сумками и рюкзаками остались стоять на расстоянии, а остальные четверо вышли к осужденным, построившимся на плацу.

В общей сложности на встречу собрали чуть менее полутора тысяч человек — осужденных, которые могут ходить, и всех сотрудников колонии. Им объяснили, что "идет Третья мировая война", и в ней можно принять участие за Россию.

"Мы не вооруженные силы, а самая настоящая военизированная ОПГ. Мои ребята заходят в африканские страны и за два дня не оставляют там ничего живого, и сейчас так же разносят врагов в Украине. Ваше решение служить в ЧВК — это соглашение с дьяволом. Если вы получите. отсюда со мной, то или вернетесь свободным человеком, или умрете. Вы будете обязаны убивать врагов и выполнять приказы руководства. Вернувших назад ждет расстрел на месте", — цитирует по памяти заключенный речь человека, который представился Пригожиным.

Фото: Associated Press

Тем, кто согласится, предлагали 100 тысяч рублей в месяц, а в случае гибели – 5 млн рублей семье.

Также вербовщик рассказал, что 12 июля 42 осужденных уже были в бою, из них погибло "всего 5".

"Они сражались, как львы, напали с одними ножами на какой-то опорник и всех там вырезали", — передает слова Пригожина рассказчик.

Он добавляет, что в первую очередь вербовщиков интересуют убийцы и разбойники, к наркоманам относятся настороженно, сродни насильникам. Лучше говорит, чтобы не бытовые убийцы были, а прямые сознательные.

"Вам, говорит, у нас понравится. Вообще он произвел впечатление маньяка. Никакого принуждения в это время нет. Вы, говорит, должны сами понять, что нам нужны. И действительно, пошли записываться многие, очень много, отнюдь не менее 200 человек", – рассказывает осужденный. По его словам, в первую очередь это попавшие в тюрьму впервые и на большой срок, а также "много и идейных".

Согласившиеся воевать должны пройти тщательную проверку на состояние здоровья, а также на полиграфе, что обнаружит, не собирается ли заключенный дезертировать, употребляет ли наркотики или способен на убийство. Если кандидат проходит полиграф, через две недели его вывозят на учебу.

Сразу после отъезда вагнеровцев из рыбинской колонии заключенных лишили доступа к сервису Zonatelecom, и связь осталась только нелегальной.

ИК-4, Плавск

Заключенный из ИК-4 в Плавске Тульской области утверждает, что к ним в колонию Евгений Пригожин приезжал еще 25 июля.

"Предупредил, что смертность 15%. Говорил: "Мы идем первые, вы идете за нами, нам не нужно пушечное мясо, только пехота". Один зек сказал, что прошел Чечню и имеет специальность военную. Пригожин на это ответил, что их не интересуют специалисты, у них есть свои, нужна только пехота", — вспоминает заключенный.

Пригожин также добавил, что у него особые полномочия от президента и что ему "нужно выиграть эту чертову войну любой ценой".

За участие в войне обещали не только деньги, но и помилование, снятие судимости, а не имеющим российского гражданства — паспорт.

"Кстати, срок, который осталось отбыть тем, кто согласился поехать, абсолютно разный, — рассказывает он. — Есть те, кому более 10-20 лет, но и многие, кому осталось год-два. Знаю даже одного человека, который освобождается в октябре этого года. Зачем тебе? — Помилование! Он боится, что судимость — это клеймо, боится, что никому не нужен с судимостью".

По словам заключенного из ИК-4, согласившимся на предложение вербовщиков сказали, что из них сформируют "штурмовые отряды". Записались в результате около 100-150 человек.

Сам осужденный считает, что из Украины "вернутся единицы": "Воевать не пойду, даже если мне срок увеличат".

Как и в Рыбинске, после приезда делегации "ЧВК Вагнера" ​​заключенных в Плавске лишили легальной связи с волей. Узники рассказывают, что администрация поставила условие: телефоны не будут работать, пока в колонии не наберется необходимое количество добровольцев.

Напомним, в российских колониях массово вербуют уголовников на войну в Украине обещаниями свободы и денег. Узников рекрутирует так называемая частная военная компания "Вагнера", управляемая близким к Путину миллиардером, основателем российской фабрики интернет-троллей Евгением Пригожиным.

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