"Мне очень жаль": в Полтаве избрали меру пресечения для девушки, которая устроила стрельбу из арбалета

"Мне очень жаль": в Полтаве избрали меру пресечения для девушки, которая устроила стрельбу из арбалета

Во время заседания девушка раскаялась и захотела вернуть время назад.

В Полтаве суд избрал меру пресечения для 19-летней Таисии Петровой, которая стреляла из арбалета педагогов. Ее поместили под стражу сроком на 60 дней без права внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.

Во время заседания девушка раскаялась и заявила, что ей жаль, что она пошла на преступление.

"Если бы я могла вернуться во времени, то я бы ни за что этого не сделала и решила бы просто прийти к тем женщинам, которым я нанесла вред, и конструктивно устроила диалог, поговорила", — подчеркнула Таисия Петрова.

Отметим, что девушку подозревают в двойном покушении на убийство. Все произошло два дня назад в одной из местных школ. Девушка с арбалетом в руках беспрепятственно зашла в здание. В заведении гостя выстрелил в двух педагогов. Одной попала в спину, а другой стрела прошила ладонь. Травмы не угрожали жизни, учительницам оказали помощь и отпустили домой. Они чувствуют себя нормально.

Утром ТСН посетила школу, где произошла эта история. Директор рассказывает, школа работает по расписанию, ничего не изменилось, разве что с детьми, которые видели выстрелы, работал психолог.

"Были встречи с некоторыми родителями. Приходили ко мне родители с 5-В класса. Там, где как раз был урок. С детьми работал психолог, с детьми работают преподаватели. Ситуация у нас нормальная", — заверила Валентина Олийниченко.

Охраны в школе до сих пор нет, дежурят обычные работницы. В день, когда произошла стрельба, один из них просто не увидел девушку, и она беспрепятственно зашла в помещение.

О самой нападавшей мало что известно. Ей 19 лет. В свое время в этой школе училась до пятого класса, а затем перешла в другое заведение. В последнее время училась на психолога в одном из местных вузов. В полиции якобы рассказала, что к такому поступку ее подтолкнули сновидения. Мол, она должна была кого-то убить.

И вот, собственно говоря, следствие ожидает результаты экспертиз, была ли эта девушка в состоянии алкогольного, или наркотического опьянения, и здорова ли она психически.

Новости Украины: стали ли известны мотивы стрельбы из арбалета в полтавской школе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку