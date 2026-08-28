"Мне подбросили траву": экс-комбат 47 ОМБр заявил о спланированном поступке полиции

Экс-комбат 47 ОМБр «Магура» Александр Ширшин

Реклама

Экс-комбат 47 отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин заявил о дерзкой провокации. Во время проверки полиции в Харькове в его автомобиле якобы нашли пакет с наркотиками и весами.

Об этом военный сообщил на своей Facebook-странице.

Реклама

Ширшин утверждает, что правоохранители подбросили ему наркотики. Военнослужащий считает, что ситуация могла быть заранее спланирована. Он ожидает приезда адвоката и следственно-оперативной группы.

Реклама

«Мне подкинули траву. Все очень интересно и спланировано», — написал экс-комбат «Магуры» в Сети.

Ширшин также отметил, что во время остановки кроме полицейских на месте находились другие люди, которые, по его словам, передавали информацию о нем.

«Сразу при остановке было много людей, похожих на СБУ, которых менты типа не знают, но данные по мне передавали», — заявил военный.

Журналистка Анна Калюжная сообщила, что речь идет о значительном количестве наркотиков.

Реклама

«Полиция поджидала в конкретном месте и указывала, что нужно открыть. Подложили раньше. Судя по предварительным данным, ломали сигналку», — предположила она.

В комментарии изданию “Бабель» Ширшин рассказал, что в Харькове его автомобиль остановили правоохранители, когда он проезжал мимо места ДТП. Полицейские провели обыск машины и, по словам военного, обнаружили наркотики, которые могли подбросить.

Перед обыском правоохранители сообщили Ширшину, что располагают информацией о том, что он находится «под чем-то».

«Я говорю: „Ну если я под чем-то — задуйте меня“. Он говорит: „Нет, мы поедем в медучреждение“. Я говорю: „Хорошо, поехали в медучреждение“. Он говорит: „Но давайте сначала посмотрим вашу машину. Откройте багажник“, — рассказал военный.

Реклама

По его словам, в багажнике запрещенных веществ не было обнаружено. После этого правоохранители попросили показать салон автомобиля и неоднократно спрашивали, есть ли у Ширшина что-либо запрещенное. При осмотре салона и личных вещей полицейские попросили открыть подлокотник.

«Я тем подлокотником не пользуюсь, потому что это заднее сиденье, открываю подлокотник — там какой-то пакет. Я его достаю, он говорит: „Что это?“ Я говорю: „Я не знаю“. Я его разворачиваю, а там трава с весами. И куча пакетиков», — рассказал военный.

Ширшин предположил, что ему могут предъявить подозрение в сбыте наркотических веществ.

Напомним, в мае 2025 года Ширшин написал рапорт на увольнение, резко раскритиковав высшее военное командование за нелепые приказы и безосновательные потери людей. Он обвинил руководство в оторванности от реалий фронта, преимуществе политических интересов над военной целесообразностью и реакции на проблемы только из-за выговоров и расследований, добавив пожелания к Генштабу, чтобы дети генералов также служили в пехоте.

Новости партнеров

Новости партнеров