"Мне показалось, что из моих глаз вылетело пламя": история реабилитации бойцов, потерявших зрение на войне (фото)

Ежедневные задачи, которые раньше мужчины выполняли не задумываясь, теперь требуют сосредоточенности, силы и самоотдачи.

В Ровенской области работает реабилитационно-восстановительный лагерь "Жизнь после войны" для военных с потерей зрения и членов их семей.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Associated Press, чтобы узнать, как украинские бойцы учатся жить по-новому.

По оживленной улице западноукраинского города Денис Абдулин делает свои первые самостоятельные шаги после того, как больше года назад он был тяжело ранен и ослеп во время боя с вторгшимися в Украину российскими войсками.

34-летний бывший солдат в черных очках и с белым тростью в руках выходит на более оживленный участок тротуара. Его движения становятся неуверенными и напряженными. Он случайно преграждает путь женщине, которая приближается к банкомату, чтобы снять наличные деньги.

Как и многие другие пешеходы, она отвечает сочувственной улыбкой и грациозно отходит в сторону. Постепенно Абдулин одолевает 600 метров под руководством тренера, который идет впереди с браслетом маленьких металлических колокольчиков.

Десис Абдулин, бывший украинский солдат, ослепший на войне, гуляет со своим сыном Вадимом в реабилитационном лагере, 20 июля 2023 года/Associated Press

Пять других украинских военных ветеранов преодолели подобные вызовы, посещая реабилитационный лагерь для бывших солдат, потерявших зрение во время боевых действий. В течение нескольких недель мужчины учились ориентироваться в Ровно, самостоятельно готовить еду и пользоваться общественным транспортом, путешествуя самостоятельно.

Ежедневные задачи, которые они раньше выполняли не задумываясь, теперь требуют сосредоточенности, силы и самоотдачи.

"Каждый платит свою цену за свободу в Украине", — сказал Абдулин, который провел месяцы прикованным к больничной койке и редко снимает темные очки.

Полномасштабная война, которую Россия начала в Украине 24 февраля 2022, унесла десятки тысяч жизней с обеих сторон. Бесчисленное количество других, как украинских военнослужащих, так и гражданских лиц, взявших в руки оружие, чтобы защитить свою страну, были искалечены или получили другие травмы, необратимо изменившие их жизнь.

По словам Олеси Перепеченко, исполнительного директора общественного союза "Современный взгляд", который организует лагерь, пока не существует статистики относительно того, сколько военнослужащих потеряли зрение из-за тяжелых ранений, полученных на войне. Но спрос на программу растет, поскольку война близится к своему полуторагодовалому рубежу.

Александр Жильченко (в центре справа), ослепший на войне бывший украинский солдат танцует с Олесей Перепеченко, исполнительным директором союза “Современный взгляд” во время празднования своего дня рождения в реабилитационном лагере, 20 июля 2023 года/Associated Press

В течение нескольких недель ветераны в сопровождении своих семей проживают в реабилитационном центре вне Ровно. Здесь большинство из них получают свои первые палки, совершают первые прогулки по городу и на природе без посторонней помощи, учатся работать со звуковыми программами для использования мобильных телефонов и компьютеров.

"Наша цель — не переучить их, не изменить, а просто дать им шанс стать независимыми и самодостаточными", — говорит самая незрячая Перепеченко.

Абдулин добровольно отправился служить в армию, когда Россия вторглась в Украину почти 18 месяцев назад. Преодоление 600-метровой дистанции стало новым этапом в его восстановлении после ранений, которые он получил, когда мина сдетонировала в нескольких метрах позади него в Северодонецке, городе на востоке Украины, который сейчас оккупирован россиянами.

"Мне показалось, что из моих глаз вылетело пламя", — рассказал он о том дне в мае 2022 года. "Я сразу понял, что потерял зрение".

«Конечно, я ожидал всего, но что стану слепым, я даже не мог себе представить, – продолжает Абдулин. – Я думал, что могу потерять руку или ногу, и совсем не хотел умирать. Я никогда даже не думал, что стану слепым. Поэтому сначала было очень тяжело.

В сопровождении тренера Василия Гошовского Иван Сорока, ослепший на войне бывший украинский солдат выходит из общественного автобуса в Ровно, 21 июля 2023 года/Associated Press

В 2014 году, когда Россия незаконно аннексировала Крым и начался вооруженный конфликт на Донбассе, Перепеченко стремилась быть на передовой, чтобы хоть чем-нибудь помочь. Ее просьба вступить в армию была отклонена, поэтому она решила взять на себя новую миссию: помогать потерявшим зрение солдатам восстановить чувство самостоятельности.

Первый реабилитационный лагерь общественного союза "Современный взгляд" провели в 2019 году и с тех пор организовали еще около 10. Однако только два лагеря состоялись во время войны. Хотя на следующую сессию уже есть очередь из 30 человек, основным препятствием для некоммерческой организации является финансирование: каждый лагерь стоит около 15 000 евро.

Абдулин провел почти год, лечясь от ранений, в частности, размозженной осколками челюсти, которая также лишила его зрения и оставила проблемы с дыханием и равновесием. Его жена Олеся Абдулина вернулась с двумя детьми из Литвы, где они втроем искали убежища после полномасштабного вторжения России.

"Его глаза все еще были так отечны, с повязками на них, прикрыты ватными дисками", — рассказывает Абдулина о встрече с мужем в больнице, когда они впервые увиделись после нескольких месяцев разлуки.

"Главное, что ты жив", — ответила она, когда он сказал жене, что больше никогда не увидит ее.

В последующие месяцы она кормила мужчину из ложечки и редко отходила от него. В лагере они вдвоем учились, как интегрировать его нарушения в семейную жизнь.

Пока Денис посещал занятия по физиотерапии или кулинарии, Абдулина и другие женщины, у которых есть мужчины или парни, выполняли собственные тренинговые упражнения. Одна из целей лагеря — напомнить женам, что они не няньки, а партнеры по жизни для своих мужчин, говорит Перепеченко.

Во время одного из таких занятий Абдулиний завязывает глаза и дает длинную палку. Она осторожно ощупывает пол, пока другой участник держит ее за руку. Цель упражнения — помочь женщинам лучше понять, что чувствуют и в чем нуждаются их партнеры.

“Мы остаемся теми же людьми. У нас те же возможности, — говорит 27-летний Иван Сорока, который присоединился к украинской армии в день вторжения России и во второй раз посещает лагерь. – Нам нужно встать, взять себя в руки и работать над собой”.

Иван Сорока, ослепший на войне 27-летний бывший украинский солдат, фотографируется в своей комнате в реабилитационном лагере, 21 июля 2023 года/Associated Press

Сорока ранило снарядом под Бахмутом в августе 2022 года, когда самая длинная битва войны только начиналась. Российские войска захватили город на востоке Украины в мае после более восьми месяцев интенсивных боев.

“Я сразу потерял зрение, меня отбросило взрывной волной. Я почувствовал, что умираю, – рассказывает Сорока. – Я пролежал там около двух минут. Потом понял, что нет, меня туда кто-нибудь не пускает”.

Тренер протягивает руку, чтобы предотвратить столкновение Ивана Сороки, ослепшего на войне бывшего украинского солдата со столбом, помогая ему передвигаться по улицам Ровно, 21 июля 2023 года/Associated Press

Вспоминая те моменты, он предполагает, что именно его невеста Влада, сейчас сидящая рядом с ним, сохранила ему жизнь.

Пара познакомилась, когда Сорока участвовал в обороне Киевской области весной прошлого года. Их любовь стремительно расцвела на фоне войны. Перед летней ротацией Сороки в Донецкой области он сделал предложение Владе. Она согласилась выйти за него замуж.

Иван Сорока, ослепший на войне 27-летний бывший украинский солдат, идет со своей невестой Владой Рябец в столовую в реабилитационном лагере, 20 июля 2023 года/Associated Press

Но вскоре вместо того, чтобы готовиться к свадьбе, они проводили дни и ночи в госпитале. Счастливое событие, которое откладывалось из-за ранения Сороки, теперь запланировано на начало сентября; после месяцев реабилитации он чувствует себя как физически, так и психологически сильным.

"Я понял, что если я не поднимусь сам и не начну что-то делать, ничего не изменится", — говорит он.

Мужчины и их партнерши проводят лагерные перерывы и вечера в беседке на территории реабилитационного центра. Здесь царит атмосфера покоя, которую изредка прерывает искренний смех и шутки со времен их солдатской службы.

Александр Жильченко и Денис Абдулин, два ослепших на войне бывших украинских солдат учатся пользоваться кухонным ножом во время урока кулинарии в реабилитационном лагере, 20 июля 2023 года/Associated Press

Когда мужчины покинут центр, они будут знать, что имеют инструменты для передвижения по городу, а также обретут что-то не менее важное — чувство сообщества, выкованное общим опытом и общей травмой.

Однажды вечером, когда дневные мероприятия были завершены, участники лагеря собрались во дворе, чтобы отпраздновать день рождения Александра Жильченко. Он потерял зрение в конце прошлого года, хотя не делился подробностями об обстоятельствах, при которых это произошло.

“Я приглашаю вас в круг, в круг нашей семьи. Нас здесь около 50 человек, — сказала Перепеченко, вручая Жильченко воздушный шарик в форме сердца в желто-голубых цветах национального флага Украины. – Это наше коллективное сердце”.

Тренеры и участники тренинга стали в круг и один за другим делились своими пожеланиями ко дню рождения именинника. Беззаботных дней. Светлое будущее. Терпение, уверенность, верность. Мирное небо. Последнее пожелание – "победы для всех нас и для Украины".

Александр Жильченко, ослепший на войне бывший украинский солдат, задувает свечи на своем праздничном торте в реабилитационном лагере, 20 июля 2023 года/Associated Press

Умиленный, Жильченко еще мгновение подержал шарик, молча загадывая собственное желание.

Затем он отпустил ее, не заметив, как она быстро поднялась в небо.

Читайте также: