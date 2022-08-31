Мне сложно сказать, кому он нужен: Данилов – о том, почему РФ не обменивает Медведчука

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объяснил, почему РФ перестала обсуждать обмен экснардепа и главы партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене и содействии терроризму.

Данилов отметил, что после задержания кума Путина агентура РФ была деморализована и в шоке.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в "VIP с Наталией Мосейчук" на телеканале "1+1" в рамках телемарафона.

"Мне сложно сказать, кому он нужен, потому что, может, есть какие-то надежды, обязательства и прочее. Когда сейчас есть упреки, что мы не готовились к войне. Скажите, пожалуйста, как одну из главных публичных фигур РФ нам удалось отправить под арест, надеть на него, пусть электронный, но условные наручники. Это не подготовка? Я могу сказать, после этого деморализация всей агентуры РФ была просто безумна. Они были в шоке, как самого Медведчука. Это же неприкосновенный человек, это же - кум Путина, как такое вообще возможно", - сказал Данилов.

Чиновник рассказал, что о предстоящем задержании Медведчука знали только два человека. Одна из них, конечно, это президент Украины.

"Когда принималось решение о задержании Медвудчука, только два человека на заседании СНБО знали, что будет происходить. Потому что это был очень чувствительный вопрос, чтобы не было никакого влияния", — вспомнил он.

Напомним, во Львове готовятся судить Медведчука в закрытом режиме. Лычаковский районный суд Львова 23 июня в закрытом режиме провел предварительное заседание по делу народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Ранее Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, начал давать показания и заявил о причастности пятого президента Украины Петра Порошенко к закупке угля у ОРДЛО и выводу нефтепровода "Самара — Западное направление" из госсобственности.

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