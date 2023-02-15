"Мне стыдно": глава Минцифры отреагировал на обыски в офисе ИТ-компании MacPaw

По словам руководителя компании Александра Косована, причиной обысков является "желание чиновников завладеть земельными участками", которые были приобретены MacPaw.

В среду, 15 февраля, в офисе украинской IT-компании MacPaw, которая является партнером "Дії", и в доме ее основателя и гендиректора Александра Косована правоохранители проводили обыски.

Об этом предприниматель сообщил в Facebook.

Обыски проводились сотрудниками Специализированной экологической прокуратуры, Главного следственного управления Национальной полиции и оперативными работниками. Правоохранители показали Александру Косовану решение на обыск с адресами офиса и его частного дома.

По словам руководителя компании, причиной обысков является "желание чиновников завладеть земельными участками, которые MacPaw законно приобрела" в 2016-2021 годах.

"До обысков мы предоставили все необходимые документы следователям, то есть обыски в нашем случае — необязательное мероприятие, но госслужащие решили иначе", — написал Косован.

Он предполагает, что из-за несовершенства в земельном законодательстве и его устаревшем регулировании могли быть допущены какие-либо ошибки должностными лицами.

"Мы предоставляем правоохранителям всю запрашиваемую информацию и более трех лет ведем диалог с местными властями, чтобы исправить эти ошибки и иметь возможность создать действительно интересный и ценный проект в Украине", — добавил гендиректор.

В комментарии dev.ua Косован заметил, что из его дома изъяли iMac и копии документов. Из офиса после огласки ситуации не изымали ничего.

На обыски в доме владельца и офисе компании, создавшей несколько успешных продуктов для девайсов Apple и которыми пользуются более 30 млн человек во всем мире, отреагировал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров

"Мне стыдно, что некоторые представители правоохранительных органов забегают в офис и домой к владельцу топ-продуктовой компании Украины... Мы живем в цивилизованном веке. За цифровой экономикой будущее. Нельзя останавливать работу компании из-за участка земли. Учитывая то, что за словам владельца, он был готов предоставить все материалы к рассмотрению дела", — заявил министр.

Он также добавил, что сегодняшний случай ускорит инициирование вместе с Дія.City нового закона о "Маски Шоу Стоп".

“Сегодняшний кейс доказал – закон нужен срочно. Чтобы "некоторые" не наступали на одни и те же грабли", – резюмировал он.

Напомним, ранее в Сеть попали фото и видео резонансных обысков, проведенных 1 февраля сотрудниками Службы безопасности Украины, Государственным бюро расследований и Бюро экономической безопасности. Появились кадры следственных действий у бизнесмена Игоря Коломойского, и. начальника киевской налоговой Оксаны Датий и одного из чиновников Минобороны.

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