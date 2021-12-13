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"Мне стыдно": замглавы МВД Гогилашвили сообщил, что написал заявление на увольнение

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"Мне стыдно": замглавы МВД Гогилашвили сообщил, что написал заявление на увольнение

Фото из открытых источников

Он также признал, что виноват.

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили сообщил, что написал заявление на увольнение.

Об этом он проинформировал на своей странице в Facebook 13 декабря.

"Я написал заявление на увольнение. Спасибо всем за работу, профессионалам, которые честно и преданно делают свое дело. Спасибо сотрудникам Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины и всем тем, с кем работал в это время в Министерстве. Да, я виноват. Это показательный пример для всех, как не надо себя вести. Мне стыдно за свою эмоциональность и несдержанность, но мне не стыдно за работу, которую мы проделали за более чем 2 года", — написал он.

Ранее информагентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники писало, что Кабинет Министров Украины уволил замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили.

Напомним, что замминистра внутренних дел устроил скандал на блокпосту в Донецкой области. Полицейские попросили Гогилашвили показать документы, а тот в ответ устроил разборки. Впоследствии он извинился за свою "чрезмерную эмоциональность". Позже журналист Юрий Бутусов сообщил, что Гогилашвили не по статусу использовал бронеавтомобиль и охрану.

После видео со скандалом, который устроил заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили на въезде в зону ООС, появилась новая видеозапись уже другого инцидента в Киеве. На видео, которое обнародовало издание "Украинская правда", видно, что 24 ноября автомобиль Гогилашвили в Киеве остановили патрульные полицейские, чтобы проверить документы, что разозлило чиновника и он начал оскорблять правоохранителей и спрашивать, почему они не узнали начальство.

Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента также потребовал уволить с должности заместителя главы МВД.

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