"Мне так приказали": туристы сняли видео, как мужчина сбрасывает с телеги мусора прямо в реку у озера Синевир

"Мне так приказали": туристы сняли видео, как мужчина сбрасывает с телеги мусора прямо в реку у озера Синевир

Инцидентом уже заинтересовалась полиция.

Туристы сняли видео, как на территории Национального природного парка "Синевир" местные жители сбрасывают мусор прямо в реку.

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Об этом в сообществе "Карпаты в сердце" написала Маруся Амелина.

По данным очевидцев, инцидент произошел на территории Синевирской общины. Туристы заметили, как местный житель выгружает из телеги кучи мусора, сбрасывая его прямо у реки.

Один из туристов пытался остановить мужчину, объясняя ему, что он уничтожает природу. На что тот ответил, что "ему так приказали".

"Мужчина не из дома вывоз эти твердые бытовые отходы, его заставляет это делать местное руководство. Позже туда приезжает грейдер и нагребает глину, чтобы в глаза не бросалось", — написала Маруся Амелина.

По словам женщины, после публикации этого видео к ней обратились с Нацполиции Закарпатской области, которые заинтересовались сбросом мусора в реку.

В комментарии ТСН.ua спикер Нацполиции Закарпатской области Анна Дан подтвердила информацию о том, что делом заинтересовалась полиция.

"Мы увидели это видео во время мониторинга соцсетей. Мы связались с автором видео и пытаемся установить населенный пункт, где это произошло и личность нарушителя. О результатах расследования мы сообщим", - сказала Анна Дан.

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