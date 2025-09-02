"Мне здесь пахнет выборами": ветеран Симороз высказался о разрешении на выезд мужчин за границу

Ветеран Олег Симороз / © Суспільне

В Украине не создаются рабочие места и перспективы для молодых мужчин. Тем временем власти дают разрешение на выезд мужчин до 22 лет, что является заигрыванием с возрастными группами, а не государственной позицией.

Об этом сказал ветеран, киевский активист Олег Симороз в комментарии Свобода Live.

По его словам, во время войны разрешение на выезд за границу молодежи для 18-24 лет неуместно.

«Вместо того чтобы стимулировать молодежь оставаться и служить, мы фактически открываем для них возможности уехать за границу, что уменьшает их желание идти в армию», — говорит ветеран.

В таких действиях власти он видит политические мотивы в преддверии выборов, а не государственную позицию.

«Наша страна переживает такое тяжелое время. Но мы не делаем ставку на этих мужчин и просто, простите, мне здесь очень пахнет выборами, мне не пахнет государственная позиция. Хотелось бы видеть реальную историю, которая сейчас была бы в интересах украинского государства. Потому что знаете, мы многое хотим, но во многом жертвуем. Во время активной российской агрессии… Когда я сам в 24 года шел в армию, мне тоже хотелось другой красивой жизни, но это был выбор в пользу государства», — отметил он.

Симороз также отметил, что государство не демонстрирует системный подход.

«Я не вижу продвижения украинского образования для этих людей. Я не вижу создания новых рабочих мест. Я не вижу реальную ставку на этих людей в украинской экономике. Даже в сфере оборонно-промышленного комплекса, который мы декларируем как приоритет этого нет», — сказал он.

Ветеран также напомнил, кто именно ушел воевать и в 2014 году. Эти же люди воюют до сих пор. Однако власти не демонстрируют справедливый подход к ним.

«В 2014 году молодежь свалила на свои плечи защиту государства. В 2022 они тоже пошли воевать. А сейчас создается впечатление, что кто-то удобно ездит на их жертвенности и говорит: „Ну, молодцы, вы воевали тогда, а теперь мы решим, как вам жить дальше“. Им предлагают: „Мы дадим вам дороги и образование в Европе, а вы здесь еще посидите в окопах“», — сказал он.

Если речь идет о социальной справедливости, то этот вопрос, по мнению ветерана, далек от справедливости.

«Воюют все военные группы, а мы сейчас дискутируем только о резерве. Но даже пребывание в резерве — это вклад в защиту страны», — добавил он.

Напомним, в конце августа 2025 года власти разрешили украинцам в возрасте 18–22 лет покидать страну без ограничений. Премьер Юлия Свириденко объяснила, что цель перемен — поддерживать связь молодежи с Украиной и давать возможность получить международный опыт.

А президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–22 лет не будет иметь негативного влияния на обороноспособность страны, а поможет сохранить молодежь для Украины.