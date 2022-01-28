"Мне жаль тех людей": подозреваемый в расстреле пяти человек Артемий Рябчук сделал признание в суде

Артемий Рябчук просил отправить его в СИЗО.
Подозреваемый в убийстве пяти человек 20-летний Артемий Рябчук в суде признал вину и раскаялся. Он сказал, что ему жаль тех людей, которым он причинил боль.
Об этом сообщает "Суспильне".
Во время избрания ему меры пресечения Артемий Рябчук полностью признал вину в убийстве пяти человек. Он просил отправить его в СИЗО.
"Ваша честь, мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью признаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ту ночь. После задержания мы с прокурорами провели допрос, во время которого до поздней ночи я все рассказал. Моя единственная просьба - не отправлять меня на гауптвахту, а отправить в СИЗО", — сказал Артемий Рябчук.
Напомним:
- Солдат-срочник получил автомат АК-47 и расстрелял из него 10 человек. В результате погибли его четыре сослуживца и одна женщина. Еще пятеро пострадавших попали в больницу.
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Командующий Нацгвардии Николай Балан подал в отставку в связи с трагедией на заводе "Южмаш", где 20-летний солдат срочной службы Артемий Рябчук из автомата расстрелял караул военнослужащих.
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