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"Мне жаль тех людей": подозреваемый в расстреле пяти человек Артемий Рябчук сделал признание в суде

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"Мне жаль тех людей": подозреваемый в расстреле пяти человек Артемий Рябчук сделал признание в суде

Кадр із відео

Артемий Рябчук просил отправить его в СИЗО.

Подозреваемый в убийстве пяти человек 20-летний Артемий Рябчук в суде признал вину и раскаялся. Он сказал, что ему жаль тех людей, которым он причинил боль.

Об этом сообщает "Суспильне".

Во время избрания ему меры пресечения Артемий Рябчук полностью признал вину в убийстве пяти человек. Он просил отправить его в СИЗО.

"Ваша честь, мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью признаю свою вину. Мне тяжело вспоминать ту ночь. После задержания мы с прокурорами провели допрос, во время которого до поздней ночи я все рассказал. Моя единственная просьба - не отправлять меня на гауптвахту, а отправить в СИЗО", — сказал Артемий Рябчук.

Напомним:

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