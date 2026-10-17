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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Многие делают это каждый день: украинцев предупредили о штрафах за вредную привычку

Размер штрафа зависит от того, привлекался ли человек к ответственности за аналогичное нарушение в течение предыдущего года.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Женщина с сигаретой

Женщина с сигаретой. Иллюстративное изображение / © Associated Press

Привычка курить на остановках общественного транспорта, детских площадках или в подъездах жилых домов может обернуться для украинцев штрафом. Запрет распространяется не только на обычные сигареты, но и на электронные сигареты, кальяны и устройства для нагрева табака. За первое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф, а за повторное в течение года сумма штрафа увеличивается.

Об этом напоминает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ссылаясь на нормы украинского антитабачного законодательства.

Где в Украине запрещено курить

Перечень мест, в которых запрещено курение табачных изделий и использование соответствующих устройств, определяется статьей 13 Закона Украины № 2899-IV «О мерах по предупреждению и сокращению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения».

В частности, запрет действует:

  • на детских площадках;

  • в подъездах, лифтах и других местах общего пользования жилых домов;

  • на остановках общественного транспорта, вокзалах и станциях;

  • в общественном транспорте, в частности в такси;

  • в подземных переходах и таксофонах;

  • в помещениях и на территориях учреждений здравоохранения и образования;

  • в спортивных сооружениях и учреждениях физической культуры;

  • в помещениях кафе, баров и ресторанов;

  • в помещениях объектов культурного назначения;

  • в помещениях государственных учреждений, органов местного самоуправления, предприятий и организаций;

  • в гостиницах, общежитиях и других аналогичных местах проживания.

Требования касаются не только обычных сигарет. Ограничения также распространяются на электронные сигареты, кальяны, травяные изделия для курения и устройства для употребления табака без его сгорания.

Кроме того, органы местного самоуправления могут определять дополнительные места, где курение запрещено. Поэтому перед тем, как зажечь сигарету в общественном месте, следует учитывать как общегосударственные нормы, так и решения соответствующего местного совета.

Какой штраф грозит за курение в запрещенных местах

Ответственность для граждан предусмотрена статьёй 175-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За курение в местах, где это запрещено законом или решением местного совета, нарушителю может быть вынесено предупреждение или наложен штраф.

Размер штрафа зависит от того, привлекался ли человек к ответственности за аналогичное нарушение в течение предыдущего года. Нарушителям придется заплатить:

  • 51–170 грн — штраф за первое нарушение или предупреждение;

  • 170–340 грн— штраф за повторное нарушение в течение года, если за предыдущее нарушение лицо уже было подвергнуто административному взысканию.

Использование электронной сигареты вместо обычной не освобождает от ответственности. Закон распространяет запрет на соответствующие устройства и изделия наравне с традиционными табачными изделиями.

Какие штрафы предусмотрены для заведений и предпринимателей

Финансовые санкции могут применяться не только к курильщикам, но и к хозяйствующим субъектам, нарушающим антитабачные требования.

В частности, в помещениях кафе, баров и ресторанов запрещено курить, использовать электронные сигареты, кальяны и устройства для потребления табака без сгорания. Также в таких помещениях нельзя размещать пепельницы или кальяны.

В соответствии со статьей 20 Закона № 2899-IV за такие нарушения в отношении заведений ресторанного хозяйства предусмотрены:

  • 3 000 грн— за первое нарушение;

  • 15 000 грн— за повторное нарушение в течение года.

Для других субъектов хозяйствования за размещение кальянов или курение и использование соответствующих изделий в запрещенных местах, кроме помещений заведений ресторанного хозяйства, штраф составляет 1 000 грн, а за повторное нарушение в течение года — 10 000 грн.

Отдельно предусмотрен штраф в размере 1 000 грн за отсутствие в установленных законом местах информационного знака о запрете курения.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, предусматривающий штрафы за управление автомобилями и мотоциклами с превышением допустимого уровня шума. Во время военного положения размер штрафа может составлять от 17 до 34 тысяч гривен.

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