Защита энергетики Украины

Во многих регионах Украины региональные высоковольтные сети остаются совершенно незащищенными.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По словам эксперта, в Украине фактически отказались от третьего уровня защиты энергообъектов из-за его очень высокой стоимости.

«Третьего уровня защиты энергообъектов нет и не нужно. Насколько я понимаю, от него отказались, как только увидели его стоимость. Защита одной подстанции обходится в три или даже четыре раза дороже, чем само оборудование на подстанции», — пояснил Харченко.

Он отметил, что вместо этого целесообразнее создавать резервы оборудования и налаживать работу с учетом возможных повреждений.

«Что касается второго уровня, я, например, был на объекте, где он установлен. В течение ночи туда прилетели шесть „шахедов“, и утром объект продолжал работать. Там, где второй уровень защиты действительно налажен, он показывает отличные результаты», — подчеркнул эксперт.

Харченко подчеркнул, что значительная часть региональных высоковольтных сетей остается без какой-либо защиты — даже самой простой.

«Во многих регионах высоковольтные сети 110 кВ или средний вольтаж 35 кВ не защищены ничем. Даже габионами. А поверьте, даже габионы помогают. Да, меньше, чем второй уровень, но все же. Часто бывает, что обломки от взрыва в 20 метрах уже повреждают оборудование, и оно не работает. Стояли бы габионы — и это не было бы страшно», — объяснил специалист.

Он добавил, что даже минимальные защитные меры могли бы существенно снизить последствия обстрелов.

«Прямых попаданий всегда меньше, чем рядом взрывов, в радиусе 10–30 метров, от которых даже первый уровень часто помогает», — уточнил Харченко.

По мнению эксперта, местные власти и энергокомпании должны активнее работать над фортификацией энергообъектов.

«Фортификация нужна, и ее нужно делать. Очень грустно, что региональные компании и местные власти фактически не приложили к этому никаких усилий. В некоторых областях просто ничего не сделано», — подытожил директор Центра исследований энергетики.

Ранее сообщалось, что российские войска приступили к новой, более плотной и комбинированной волне атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, охватывающую газодобывающие объекты и региональные сети распределения.

Мы ранее информировали, что Украина ввела в эксплуатацию новую систему резервных аккумуляторов, обеспечивающую стабильность энергоснабжения даже во время возможных атак России.