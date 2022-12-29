Многие их допускают: четыре ошибки во время приготовления новогоднего салата "Оливье"

Если вы традиционно готовите на новогодний стол салат "Оливье", вам могут пригодиться правила, которые помогут не допустить ошибок и испортить вкус блюда. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Если не допускать четырех основных ошибок, ваш салат "Оливье" получится очень вкусным.

Пропорции овощей

Часто во время приготовления салата "Оливье" человек пытается добавить как можно больше продуктов, чтобы всем хватило этого вкусного блюда. Как результат, страдает сам салат. Особенно часто это случается, если взять слишком много картофеля. Она просто убьет вкус всех остальных ингредиентов. Также лучше выбирать такой картофель для "Оливье", который не имеет много крахмала в своем составе.

Мало яиц

Именно благодаря вареным яйцам салат отличается очень нежным и приятным вкусом. Можете смело добавлять в "Оливье" 3-5 яиц – обычно в зависимости от их размера.

Не добавляйте консервированный горошек

Практически все, кто готовит это блюдо на новогодний стол, добавляют в салат только консервированный горошек. Но повара советуют заменить его замороженным свежим горохом, который нужно перед добавлением немного отварить в слегка подсоленной воде. Так вы получите более яркий вкус блюда и удивите своих гостей.

Лучше заменить колбасу

Возможно, вы не знали, но в оригинальном рецепте колбасы не было. В состав "Оливье" входило только отварное мясо. Поэтому лучше и теперь добавить самое филе индейки, курицы или отварную говядину. Можно даже сделать микс из разного мяса. Благодаря замене всего этого одного ингредиента вы сможете получить гораздо более вкусное и яркое блюдо.

Если вы не будете допускать таких ошибок, то уже в эту новогоднюю ночь сможете насладиться по-настоящему вкусным салатом "Оливье". А еще – попробуйте приготовить домашний майонез, а не покупать магазинный. Тогда блюдо станет еще более полезным.