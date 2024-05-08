Многие ли заключенные действительно хотят воевать: адвокат ошеломил заявлением

По мнению адвоката, небольшое количество заключенных изъявит желание воевать. По разным оценкам, если тысячу человек мобилизуют, "то это будет большое количество".

Верховная Рада сегодня, 8 мая, приняла закон о мобилизации осужденных.

Много ли желающих из тюрем присоединиться к рядам Сил обороны, рассказал адвокат Сергей Старенький, передает "Киев 24".

Также читайте Мобилизация и многодетные родители: могут ли призвать в армию за неуплату алиментов

"Заявлений вроде бы и много, но когда доходит дело до того, кто же действительно хочет из заключенных пойти воевать, получается так, что их, во-первых, не так много, а во-вторых, это, как правило, такие люди, которые не очень позитивно себя чувствуют в исправительной колонии, хотят найти себе какие-то лазейки, чтобы улучшить свое положение", — отметил юрист.

Адвокат рассказал, что сначала было предложение не отправлять заключенных в общий коллектив военных, а сделать из них отдельное подразделение, наподобие штрафбата.

"Когда первое обсуждение прошло, у многих действующих командиров спрашивали и уже начали говорить о том, что не надо их в общий коллектив, вот мы сделаем отдельное подразделение, условно говоря, типа штрафбата... и будем их использовать. Но это методы российской армии. Мне кажется, что украинская армия немного на других принципах построена и действует... И таких людей на самом деле не очень много, по разным оценкам, если тысячу человек мобилизуют таким образом, то это будет большое количество, поверьте мне", — подытожил Сергей Старенький. .

Ранее заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что мобилизация осужденных обязательно будет предусматривать запрос военных: если они не изъявят желания пополнять подразделение таким лицом, в суд не будут подавать соответствующее ходатайство.

Напомним, что Игорь Гуменюк, который устроил взрывы в Шевченковском суде, в результате чего сам погиб, 8 лет ждал приговор и постоянно просился на передовую воевать. Тем не менее суд отвечал отказом.

Также на Хмельнитчине приговоренный к пожизненному заключению попросился на фронт, однако местный суд отказался удовлетворить его ходатайство.