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Многие работники могут потерять бронирование: для кого предусмотрели особые условия
Правительство изменяет правила бронирования предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов: квоту снижают до 95%. Кого могут лишить бронирование и для которых работники предусмотрели исключения — рассказываем в материале.
Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) должны привести количество забронированных военнообязанных до 95%. Бронирование за ключевыми специалистами, непосредственно вовлеченными в производство, в том числе технологическим и инженерным персоналом, должно сохраниться.
Об этом сообщил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко в эфире телемарафона.
Бронирование ОПК и ТЭК: почему квоту снизили до 95%
По словам Кравченко, ранее отдельные предприятия ОПК и ТЭК могли бронировать до 100% военнообязанных работников. По новым правилам базовую квоту снизили до 95%, а критическим предприятиям предоставили дополнительные 31 день, чтобы адаптироваться к изменениям и скорректировать количество забронированных.
«Предприятия ОПК и ТЭК получат дополнительно 31 день для того, чтобы снизить забронированных со 100 до 95%», — отметил Кравченко.
Министр также подчеркнул, что бронирование должны сохранить за работниками, непосредственно обеспечивающими производственные процессы. Речь идет о специалистах, выполняющих оборонные контракты, обеспечивающих бесперебойную работу предприятий, проводящих ремонтные и аварийно-восстановительные работы.
«Мы в первую очередь говорим о технологическом, инженерном персонале», — подчеркнул он.
При пересмотре списков предприятия должны учитывать роль работников в производственном процессе. Сокращение бронирования не должно затрагивать специалистов, без которых невозможно выполнять оборонные заказы и поддерживать работу предприятий.
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных работников. В частности, критический статус предприятия больше не гарантирует автоматического бронирования всех сотрудников, а получить квоту свыше 95% можно только по отдельному решению Минобороны или Минэнерго. Кроме того, правительство предусмотрело повторную проверку критически важных предприятий.