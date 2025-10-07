ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
226
Время на прочтение
2 мин

Многие украинцы не понимают, что такое победа над Россией — офицер ВСУ

Офицер подчеркнул, что нынешний приоритет — сохранение украинского государства и народа; решение имперской угрозы отложено на перспективу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Андрей Ильенко

Андрей Ильенко

Главной задачей Украины является прежде всего сохранение своей нации и государственности, тогда как вопрос окончательной ликвидации московского империализма рассматривается как цель будущей, долгосрочной стратегии.

Об этом в эфире Эспрессо сказал офицер 3-го батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» Андрей Ильенко.

«Единственная альтернатива победе — это поражение. Но некоторые не совсем правильно понимают, что такое победа», — отметил Ильенко.

Он добавил, что некоторые представляют себе победу как демонстрацию силы далеко за пределами нашей страны.

«Кто-то, наверное, думает, что победа — это парад во Владивостоке», — сказал офицер и отметил, что нынешние приоритеты другие.

По его мнению, сегодняшний этап требует, прежде всего, обезопасить нацию от уничтожения.

«Возможно, когда-нибудь и до этого дойдет, но сейчас наша задача — сохранить украинскую нацию, украинское государство, не допустить геноцида украинской нации», — пояснил он.

По словам офицера, сохранение государства и нации уже тактическая победа.

«Если нам это удастся на этом этапе, а я уверен, что удастся, то это уже победа», — подчеркнул Ильенко.

В то же время он подчеркнул, что настоящая, стратегическая победа состоит в полном устранении имперской угрозы: «А стратегическая победа — это полная ликвидация московского империализма».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар врага по роддому в Сумах, заявив, что украинская жизнь для российских оккупантов — мишень.

Мы ранее информировали, что российский диктатор Путин верит, что со временем и еще одним наступлением сможет заставить Украину капитулировать и добиться своих целей.

Дата публикации
Количество просмотров
226
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie