Андрей Ильенко

Главной задачей Украины является прежде всего сохранение своей нации и государственности, тогда как вопрос окончательной ликвидации московского империализма рассматривается как цель будущей, долгосрочной стратегии.

Об этом в эфире Эспрессо сказал офицер 3-го батальона «Свобода» 4-й бригады оперативного назначения НГУ «Рубеж» Андрей Ильенко.

«Единственная альтернатива победе — это поражение. Но некоторые не совсем правильно понимают, что такое победа», — отметил Ильенко.

Он добавил, что некоторые представляют себе победу как демонстрацию силы далеко за пределами нашей страны.

«Кто-то, наверное, думает, что победа — это парад во Владивостоке», — сказал офицер и отметил, что нынешние приоритеты другие.

По его мнению, сегодняшний этап требует, прежде всего, обезопасить нацию от уничтожения.

«Возможно, когда-нибудь и до этого дойдет, но сейчас наша задача — сохранить украинскую нацию, украинское государство, не допустить геноцида украинской нации», — пояснил он.

По словам офицера, сохранение государства и нации уже тактическая победа.

«Если нам это удастся на этом этапе, а я уверен, что удастся, то это уже победа», — подчеркнул Ильенко.

В то же время он подчеркнул, что настоящая, стратегическая победа состоит в полном устранении имперской угрозы: «А стратегическая победа — это полная ликвидация московского империализма».

