Многие владельцы совершают эту ошибку: ветеринар о помощи коту или собаке в жару

Советы ветеринара / © ТСН

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Распространенное мнение, что короткая стрижка помогает домашним любимцам легче переносить летнюю жару, ошибочна. В действительности шерсть выполняет важную защитную функцию и помогает животным избегать перегрева.

Об этом в эфире телеканала «Киев24» рассказал ветеринарный врач-гематолог клиники «Зоолюкс» Евгений Кмитевич.

По словам специалиста, шерсть вместе с подшерстком создает своеобразную воздушную прослойку, которая защищает организм животного от высоких температур. Если полностью сбрить или очень коротко подстричь любимца, этот естественный механизм терморегуляции нарушается.

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«Шерсть и подшерсток образуют воздушную подушку, которая отчасти защищает животное от перегрева. Когда они полностью или слишком коротко срезаются, естественная защита от температурных перепадов теряется», — пояснил ветеринар.

Как помочь коту или собаке пережить жару

Специалист также напомнил, как помочь котам и собакам легче пережить жаркие дни. В первую очередь выгуливать животных следует рано утром или вечером, когда температура воздуха ниже. Во время прогулок лучше выбирать тени и не заставлять любимцев много бегать или активно играть под палящим солнцем.

Для собак могут пригодиться специальные охлаждающие жилеты или коврики. Кроме того, владельцам рекомендуют всегда брать с собой питьевую воду и дорожную миску, чтобы животное могло утолить жажду.

Отдельно ветеринар отметил одну из самых опасных ошибок владельцев — оставлять домашних любимцев в закрытом автомобиле. Даже на непродолжительное время салон машины быстро нагревается до критических температур, что может представлять смертельную угрозу жизни животного, особенно если кондиционер не работает.

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Напомним, сильная жара, накрывшая Украину, пока не отступает. В воскресенье, 28 июня, ожидается +38 градусов.

Тем временем и Европа страдает от аномальной жары. В Германии, Италии, Испании и Франции температура воздуха превысила +40 °C.

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