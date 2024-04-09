"Многим это не понравится": глава ЦПД о манипуляциях вокруг ситуации с мобилизацией

Россия и некоторые политики будут качать преимущественно людей, которые не хотят мобилизовываться, но хотят выйти на границы 1991. На них будет большая ставка. Не упускают из виду и тему отсутствия быстрой демобилизации.

Об этом написал руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

"Как мобилизованный скажу вам простую истину – сейчас важны ротации, для этого нужны резервы. В условиях, когда Россия наращивает армию, по призыву 150 тысяч будет набирать контрактников, также отдельно усилит мобилизацию и сделает все, чтобы набрать ресурс для наступления на Востоке, нам нужны резервы", – констатировал он.

Речь идет о нашем существовании. Коваленко отмечает: если мы хотим выжить как страна, как нация, мобилизованным нужно оставаться в армии сейчас. И только командование решает, где каждый из мобилизованных будет завтра, в какой он будет роли.

"Но пока не наберем достаточно резервов, не научим достаточно резервов, демобилизация = потере государственности, к сожалению. Многим это не понравится. Особенно людям, которые не мобилизованы, пожалуй. Но россияне у таких не будут спрашивать, если что", – резюмировал руководитель ЦПД СНБО.

Напомним, комитет по национальной безопасности и обороне подготовил текст мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Его рассмотрение может начаться в Верховной Раде уже 10 апреля. По представлению Кабинета министров из текста законопроекта полностью убрали раздел о сроках службы.

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