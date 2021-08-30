Много дождей и похолодание на выходных: прогноз погоды в Украине на неделю и 1 сентября

Много дождей и похолодание на выходных: прогноз погоды в Украине на неделю и 1 сентября

Несмотря на довольно высокие температуры днем, ночи уже будут прохладными.

Погода на этой неделе, 30 августа-5 сентября, в Украине будет преимущественно дождливая, но теплая. Однако на выходных, 4-5 сентября, в страну придет похолодание со снижением температуры на 5-7°.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, по прогнозам синоптиков, 30 августа в западных, северных, центральных, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, грозы (в Житомирской, Винницкой, Киевской и Черкасской областях местами значительные дожди), на остальной территории без осадков.

Во вторник, 31 августа, ночью в центральных и северных областях умеренные, местами значительные дожди, днем на Левобережье и местами в западных областях кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 17-22°, на остальной территории ночью 13-18°, на побережье морей до 23°, днем 30 августа 29-34°, 31 августа 25-30° (в северных областях 30 августа 23-28°, 31 августа 18-23°). В Карпатах дожди, только ночью 31 августа без осадков, температура ночью 3-8°, днем 11-16°.

1 сентября в западных, северных и восточных областях ожидаются небольшие, в Прикарпатье и Закарпатье умеренные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без осадков. 2 сентября в Украине небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 8-14°, на остальной территории 11-17°, днем 20-26° (1 сентября на юге и востоке до 30°), в западных 2 сентября и в северных и большинстве центральных областей 16-22°.

3-5 сентября в Украине также будет идти дождь. Температура ночью 8-14°, днем 18-24°, в юго-восточной части ночью 12-17°, днем 23-29°. 4-5 сентября в северных, северо-западных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков, снижение температуры на 5-7°.

В Киеве 30 августа значительный дождь, гроза, днем 31 августа без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура 30 августа ночью 16-18°, днем 25-27°, 31 августа ночью 14-16°, днем 21-23°. 1-2 сентября в столице ночью будет сухо, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 12-14°, днем 1 сентября 21-23°, 2 сентября 18-20°. 3 сентября и на выходных, 4-5 сентября, в Киеве будет сухо, температура воздуха днем прогреется до 15-18°, ночью будет прохладно — 9-12°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, в начале месяца ожидается даже жара, однако в конце в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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