Много дождей и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на выходные, 18-19 сентября

Много дождей и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на выходные, 18-19 сентября

Ночью в некоторых регионах температура будет опускаться до +2°.

На выходных, 18-19 сентября, в Украине ожидается дождливая и местами ветреная погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в субботу, 18 сентября, в стране, кроме крайнего востока, ожидаются умеренные дожди, местами грозы, ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях значительные дожди. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме востока, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части до 18°, на северо-востоке страны местами 5-10°, днем в западных и северных областях 14-19°, на остальной территории 18-23°, в Одесской области до 27°, на высокогорье Карпат в течение суток 4-9° тепла.

В воскресенье, 19 сентября, также будут идти дожди, лишь ночью на Правобережье без осадков. Температура в западных областях ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, в южной части ночью 10-15°, днем 19-24°, на остальной территории ночью 6-11°, днем 16-21° (в северных областях 12-17°).

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В Киеве выходные также будут дождливыми. Так, в субботу ночью в столице ожидается значительный, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 17-19°. 19 сентября ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 9-11°, днем 14-16°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Погода на 18-19 сентября от маленькой Фроси

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