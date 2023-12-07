"Много говорил": в Раде назвали еще одну причину увольнения Вениславского

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко назвал еще одну причину увольнения Федора Вениславского с должности представителя президента в Верховной Раде.

Федора Вениславского уволили якобы из-за того, что он говорил "много несогласованных вещей".

Такое мнение Алексей Гончаренко выловил в своем Telegram.

"Вениславский уволен за то, что он очень много говорил несогласованных вещей. Последней каплей стало заявление Вениславского об электронных повестках. Эта идея существует во власти, но окончательное решение еще не принято", — написал нардеп.

Напомним, ранее Вениславский рассказал, что Верховная Рада готовит законопроект по изменениям в мобилизации и военной службе. В нем якобы планируется прописать возможность вручения повестки не только лично под расписку, но и по электронной почте и заказному письму. То есть уведомление о поступлении заказного письма будет поступать в почтовый ящик, а уже само письмо с повесткой должны выдать человеку лично в руки соответствующими представителями почтовых служб.

Увольнение Вениславского

7 декабря президент Владимир Зеленский уволил нардепа Федора Вениславского с должности представителя президента Украины в Верховной Раде.

Впоследствии сам нардеп объяснил, что вопрос увольнения он сам обсуждал с президентом Владимиром Зеленским несколько дней назад. По его словам, он сейчас занят несколькими сугубо военными проектами, из-за чего часто приходится бывать на линии фронта. Поэтому выполнять полномочия представителя президента "не всегда успевает".

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